مقتل 16 شخصاً في هجمات روسية على كريمنشوك ودنيبرو بأوكرانيا

قُتل 16 شخصاً وأُصيب 20 آخرون على الأقل بهجمات روسية في كريمنشوك ودنيبرو، فيما دعا زيلينسكي واشنطن وأوروبا للتحرك رداً على التصعيد الروسي المتواصل.

مقتل 16 شخصاً في هجمات روسية على كريمنشوك ودنيبرو بأوكرانيا
العالم والشرق الأوسط
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   16:42
مركز الأخبار
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قُتل 16 شخصاً وأُصيب 20 آخرون على الأقل، اليوم، في هجمات روسية بطائرات مسيّرة استهدفت مدينتي كريمنشوك ودنيبرو في أوكرانيا.

وقال حاكم محلي لوكالة "رويترز"، إن هجوماً روسياً بمسيّرات أصاب مبنى سكنياً في مدينة كريمنشوك وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين على الأقل.

وفي مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا، قُتل 13 شخصاً على الأقل وأُصيب 5 آخرون جراء ضربة بمسيّرة روسية استهدفت رصيفاً في محطة للسكك الحديدية، كان قطار متوقفاً عليه قبل انطلاقه إلى مدينة زابوريجيا، بحسب السلطات الأوكرانية وشركة السكك الحديدية الحكومية.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم على محطة القطار بأنه "مروّع"، داعياً الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات حاسمة رداً على التصعيد الروسي.

وتأتي الهجمات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد الضربات التي تستهدف مناطق سكنية ومنشآت داخل أوكرانيا.

(ع م)

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