الأوضاع الاقتصادية تقنن "المونة الشتوية" والنساء: نحرص على صون هذا الإرث

ألقت أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وغلاء الأسعار بظلالها على مختلف جوانب حياة السكان في منطقة الجزيرة، ولم تسلم منها عادة "المونة الشتوية" المتوارثة، ورغم هذه التحديات، تؤكد النساء إصرارهن على إعداد المونة ولو بكميات قليلة مقارنة بالسنوات السابقة، لضمان الحفاظ على هذا الإرث وتأمين احتياجات عائلاتهن الأساسية.

الأوضاع الاقتصادية تقنن "المونة الشتوية" والنساء: نحرص على صون هذا الإرث
الأوضاع الاقتصادية تقنن "المونة الشتوية" والنساء: نحرص على صون هذا الإرث
الأوضاع الاقتصادية تقنن "المونة الشتوية" والنساء: نحرص على صون هذا الإرث
الأوضاع الاقتصادية تقنن "المونة الشتوية" والنساء: نحرص على صون هذا الإرث
الأوضاع الاقتصادية تقنن "المونة الشتوية" والنساء: نحرص على صون هذا الإرث
الأوضاع الاقتصادية تقنن "المونة الشتوية" والنساء: نحرص على صون هذا الإرث
المرأة
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   05:48
الحسكة
ميراف عيسو
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تواصل النساء في منطقة الجزيرة، ولا سيما في مدينة الدرباسية، إعداد "المونة الشتوية"؛ حِرصاً منهنّ على إحياء هذه العادة المتوارثة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكلفة المعيشة.

وتتضمن هذه الاستعدادات تجهيز مختلف الأصناف الغذائية وحفظها للاستهلاك خلال فصل الشتاء، وفي هذا السياق، تبرز يازي محمد حمي كإحدى هؤلاء النساء اللواتي يحافظن على هذا التراث من خلال تحضيراتها المتميزة للمونة.

وتبدأ يازي تحضيراتها للمونة الشتوية منذ شهر أيلول، حيث تعدّ أصنافاً متعددة، من بينها المكدوس والفلفل ودبس الرمان والمحمرة والزيتون، إلى جانب الأجبان والألبان التي تحضرها من حليب الحيوانات التي تربيها.

وتوضح يازي أن إعداد المكدوس يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، وتشير إلى أنها لا تقتصر على إعداد المكدوس، بل تحضّر أيضاً الجبنة واللبن من حليب الحيوانات التي تربيها، وتحفظ الجبنة بالماء والملح لضمان بقائها صالحة للتخزين، مؤكدة أن العائلة تعتمد على ما تحضّره في المنزل، فلا تضطر خلال الشتاء إلى شراء المكدوس أو الجبنة أو الباذنجان والبامية والملفوف الجاهز.

وعن ارتباطها بهذه العادة، تقول يازي إنها تعلمت إعداد المونة منذ أن كانت في العشرين من عمرها، من خلال مراقبة النساء الأخرين والتعلم منهن، واستمرت على هذه العادة منذ نحو عشرين عاماً، وذكرت أن صناعة المونة من العادات والتقاليد المتوارثة التي تحرص النساء على نقلها إلى الأجيال القادمة، لما تتطلبه من اهتمام بالنظافة والعناية أثناء التحضير والتخزين.

وحول تأثير الظروف الاقتصادية، تلفت يازي إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية أثّر على كمية وأنواع المونة التي تستطيع الأسر إعدادها، موضحة أنهن كنّ في السابق يحضّرن أصنافاً أكثر، إلا أن ارتفاع أسعار السكر والمواد اللازمة لإعداد المربيات جعل تحضيرها صعباً في الوقت الحالي.

وتضيف أنه رغم هذه الظروف، تحرص على إعداد الأصناف الأساسية التي لا تغيب عن المونة كل عام، ومنها الفلفل ودبس الرمان والمحمرة والمكدوس والزيتون، إلى جانب تجفيف وحفظ بعض المواد الغذائية، بما يساعد العائلة على توفير احتياجاتها خلال فصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعارها وعدم توافر بعضها بسهولة.

وتؤكد يازي حبها لإعداد المونة المنزلية والاهتمام بها ومتابعتها بشكل دوري للحفاظ عليها من التلف، معربة عن أملها في أن تستمر هذه العادة، وأن يواصلوا إعداد المونة والحفاظ على العادات والتقاليد المتوارثة، بما في ذلك تخزين القمح.

(ي م)

ANHA


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