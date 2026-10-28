واشنطن طلبت من دول خليجية الاستعداد لهجوم محتمل على إيران

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن واشنطن أبلغت دولاً خليجية بضرورة الاستعداد لاحتمال شن حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران، في ظل تزايد المؤشرات على جولة جديدة من التصعيد.

واشنطن طلبت من دول خليجية الاستعداد لهجوم محتمل على إيران
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   10:01
مركز الأخبار
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة أبلغت عدداً من الدول العربية الخليجية بضرورة الاستعداد لحملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران، يُتوقع أن تبدأ بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وبحسب الصحيفة جرت الاتصالات عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية، في مؤشر إلى استعداد واشنطن وتل أبيب لاحتمال خوض جولة جديدة من المواجهة بهدف إضعاف طهران ودفعها إلى العودة للمفاوضات.

وتشمل التحضيرات العسكرية نقل منظومة "باتريوت" الصاروخية من ولاية تكساس إلى المنطقة، وإعادة تخزين الذخائر وتجهيز القاذفات والمقاتلات، إلى جانب انضمام مجموعة ضاربة إضافية لحاملة طائرات ووحدات من مشاة البحرية إلى الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط خلال الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحسم قراره النهائي، لكنه يميل وفق المصادر، إلى شن هجوم واسع يستهدف البنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية، في تحول عن سياسة الضغط الاقتصادي والحصار البحري الرامية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني.

(م ع)

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