الاتحاد الأوروبي يبحث تعزيز علاقاته مع سوريا ودعم استقرارها

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول التكتل سيناقشون، اليوم الاثنين، سبل تعزيز العلاقات مع سوريا، مؤكدة حاجة البلاد إلى دعم واستثمارات عاجلة لبناء مؤسساتها وتحقيق الاستقرار، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

الاتحاد الأوروبي يبحث تعزيز علاقاته مع سوريا ودعم استقرارها
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الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   11:29
مركز الأخبار
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أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية التكتل سيناقشون، اليوم الاثنين، تعزيز العلاقات مع سوريا ودعم استقرارها.

وقالت كابا كالاس، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، إن سوريا تحتاج إلى استثمارات كبيرة لبناء مؤسساتها وتنفيذ الإصلاحات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأضافت أن استقرار سوريا يصب في مصلحة أوروبا والمنطقة بأكملها، مؤكدة وجود مجالات واسعة للتعاون بين الجانبين لدعم هذا الاستقرار.

(م ح)

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