لجنة سورية أردنية تجتمع خلال يومين لبحث تداعيات الضربات على درعا

تجتمع لجنة أمنية سورية أردنية مشتركة خلال يومين لبحث تفاصيل الضربات الجوية الأردنية الأخيرة على مواقع في ريف درعا وتداعياتها، وآليات التنسيق الميداني والاستخباري بين الجانبين.

لجنة سورية أردنية تجتمع خلال يومين لبحث تداعيات الضربات على درعا
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الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   09:27
مركز الأخبار
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أفادت مصادر أمنية لوسائل الإعلام الحكومية، بأن لجنة أمنية سورية أردنية مشتركة ستجتمع خلال هذين اليومين، لبحث تداعيات الضربات الأردنية على ريف محافظة درعا جنوب سوريا، وسبل التنسيق المستقبلي.

ويأتي الاجتماع المرتقب عقب اتفاق وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، على تشكيل لجنة أمنية مشتركة، خلال اتصال هاتفي بينهما، الثلاثاء.

وبحسب البيان الصحفي المشترك الصادر عن وزارتي الخارجية في البلدين، تهدف اللجنة إلى الوقوف على جميع تفاصيل العمليات الأخيرة وحقائقها، ومتابعة تداعياتها، وتطوير آليات التنسيق الميداني والاستخباري للتعامل مع التهديدات الأمنية، بما يضمن صون السيادة السورية وحماية أرواح المدنيين.

وكانت غارات جوية أردنية قد استهدفت مواقع في ريفي درعا والسويداء، مساء الاثنين 26 تشرين الأول الجاري، وقالت الأردن إنها قتلت 20 داعشياً، فيما أسفرت أيضاً عن مقتل سبعة أشخاص آخرين وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم أطفال، وفق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية.

(أم)

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