Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan têrê nake

Endamê Meclisa Giştî ya PYD`ê Ebdulxenî Oso guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan bi gaveke ne têrker pênase kir û daxwaza serbestberdana wî kir.

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan têrê nake
ROJANE
10 mijdar, 2026   02:35
HESEKÊ
DIYAR EHMED
+

Endamê Meclisa Giştî ya Partiya Yekitiya Demokratîk (PYD) Ebdulxenî Oso ji ajansa me re axivî û tevgera dewleta Tirk a li beramberî Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk rexne kir û da zanîn ku Tevgera Azadiyê gavan diavêje û dewleta Tirk li hember van gavan, gavên pêwîst naavêje. 

Ebdulxenî Oso got: “Tevgera apoyî di çarçoveya pêvajoya aştiyê de gavên mezin avêtin, lê dewleta Tirk ji ber ku ji hêla partî û kesayetên ku ne bi pêvajoyê re ne pêk tê, heta niha bi awayekî cidî nêzî pêvajoyê nebûye.”

Oso ev hişyarî da: “Hinek alî hene di hundirê Tirkiyeyê de, dixwazin ji pêvajoyê sûdê wergirin, bername û berjewendiyên xwe yên kesayetî pêk bînin, ji ber vê yekê dan û standineke wiha bi pêvajoyê re, di dawiyê de encameke erênî nade.”

Endamê Meclisa Giştî ya PYD`ê diyar kir ku divê azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Ocalan pêk were û wiha anî ziman: “Bila azadiya fîzîkî pêk were, ne ku wî veguhêzin devereke din, kesê ku qonax û pêvajoyê bi rê ve dibe ew e.”

Oso ji dewleta Tirk xwest rê li ber siyasetmedar û kesayetên peywendîdar veke ku hevdîtinê bi Rêber Abdullah Ocalan re bikin û wiha pê de çû: “Divê dewleta Tirk bi awayekî heqîqî li pêvajoyê binêre û bizane ku Rêber Abdullah Ocalan hêza çareseriyê ye, ev pêvajo jî derfeteke dîrokî ji bo gelên li herêmê ye.”

Ebdulxenî Oso ev bang li dewleta Tirk kir: “Divê qanûn werin guhertin, di qanûnê de mîna mafê ku ji bo hemû civak û pêkhateyan hatiye dayîn ji bo gelê Kurd jî bê dayîn, rê veke ku Kurd bi aştî bijîn, bi çanda xwe bijîn û parastina dîroka xwe bikin.”

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

Gotara pêşin

Di teqîna li kargeha HABAŞ’ê ya li Îzmîrê de 16 kesan jiyana xwe ji dest dan

Nûçeyên Têkildar

 ‘Ji bo zimanê kurdî divê têkoşîna siyasî were xurtkirin‘

 ‘Ji bo zimanê kurdî divê têkoşîna siyasî were xurtkirin‘

9 mijdar, 2026 - 07:34

Li Sûriyeyê di encama teqîna mayînan de kuştî û birîndar çêbûn

Li Sûriyeyê di encama teqîna mayînan de kuştî û birînda...

7 mijdar, 2026 - 15:00

HRRK’ê kongreya xwe ya 10’emîn bi dawî kir

HRRK’ê kongreya xwe ya 10’emîn bi dawî kir

6 mijdar, 2026 - 18:59

Carek din êrişî Kormorê hate kirin

Carek din êrişî Kormorê hate kirin

9 mijdar, 2026 - 08:12

Meclisa Giştî ya PYD`ê entegrasyon û rewşa Sûriyeyê nîqaş kir

Meclisa Giştî ya PYD`ê entegrasyon û rewşa Sûriyeyê nîq...

8 mijdar, 2026 - 13:45

Xaleke Hêzên Ewlekariyê li gundewarê Hesekê rastî êrişê hat

Xaleke Hêzên Ewlekariyê li gundewarê Hesekê rastî êrişê...

7 mijdar, 2026 - 14:58