Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

Li gundê El Rikbe yê başûrê Til Temirê bermahiyeke şer teqiya, di encamê de 2 zarokên bira birîndar bûn.

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn
ROJANE
9 mijdar, 2026   20:21
HESEKÊ
+

Li gundê El Rikbe yê başûrê Til Temirê bermahiyeke şer teqiya, di encamê de 2 zarokên bira di serî û çavên xwe de birîndar bûn.

Li gorî agahiyên ku nûçegihanê me ji Til Temirê dane, zarokê bi navê Yûsiv Fewaz Erîb (14) û birayî wî Mûsa Fewaz Erîb (13) di encama teqîna bermahiyeke şer de birîndar bûne. Her du zarok di çav, serî û laşên xwe de birîdnar bûne.

Piştî bûyerê, her du zarok rakirina navendî tibî ya Til Temirê, dûre bo nexweşxaneyên Hesekê hatin veguhastin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Rûsyayê bajarokek li başûrê Ukraynayê kontrol kir

Gotara pêşin

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan têrê nake

Nûçeyên Têkildar

Barzanî banga diyalogê li aliyan kir

Barzanî banga diyalogê li aliyan kir

9 mijdar, 2026 - 11:04

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

8 mijdar, 2026 - 15:03

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

6 mijdar, 2026 - 13:06

Carek din êrişî Kormorê hate kirin

Carek din êrişî Kormorê hate kirin

9 mijdar, 2026 - 08:12

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas bibin girtin

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas b...

8 mijdar, 2026 - 11:04

Li Sûriyeyê di encama teqîna mayînan de kuştî û birîndar çêbûn

Li Sûriyeyê di encama teqîna mayînan de kuştî û birînda...

7 mijdar, 2026 - 15:00