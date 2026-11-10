Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 4 kes hatin kuştin

Di encama êrişên îro yên hêzên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 4 kes hatin kuştin.

Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 4 kes hatin kuştin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
10 mijdar, 2026   19:38
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Xebatkarên tenduristiyê yên Filistînê ragihandin ku di êrişeke hewayî ya hêzên Îsraîlê ya di dijî wargeheke koçberan a li taxa Zeytûnê ya bajarê Xezayê de bavek û kurekî wî yê 13 salî hatin kuştin. Her wiha destnîşan kir ku di êrişeke din a hewayî ya li derdora dibistana taxa Derec a bajêr de kesek din hat kuştin.

Artêşa Îsraîlê îdia kir ku wê li her du deverên navborî çekar kirine hedef, lê agahiyên zêdetir neda.

Çavkaniyan dane zanîn ku li bajarê Xan Yûnisê yê başûrê Xezayê jî kesek di gulebarana hêzên Îsraîlê de hat kuştin.

Li gorî rayedarên tenduristiyê yên Xezayê ji destpêka ragihandina agirbestê ve, bi kêmanî hezar û 600 filistînî di êrişên Îsraîlê hatine kuştin. Rayedarên Îsraîlê jî gotin, di heman heyamê de 4 leşkerên wê hatine kuştin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Rubio: Niha pêdivî bi operasyoneke leşkerî ya berfireh nîn e

Gotara pêşin

Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî hatin nîqaşkirin

Nûçeyên Têkildar

Li girava Qeşmê teqîn rû dan

Li girava Qeşmê teqîn rû dan

7 mijdar, 2026 - 23:50

Malpereke Îsraîlê: Amadekariyên derbaskirina hêzekê ji bo nav Xezayê tên kirin

Malpereke Îsraîlê: Amadekariyên derbaskirina hêzekê ji ...

9 mijdar, 2026 - 12:25

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

5 mijdar, 2026 - 19:53

Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan

Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan

5 mijdar, 2026 - 18:16

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li kolanan dikin

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li ...

5 mijdar, 2026 - 13:27

Li giraveke Spanyayê rewşa awarte

Li giraveke Spanyayê rewşa awarte

7 mijdar, 2026 - 22:04