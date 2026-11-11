‘Nakokiyên di navbera partiyan de destkeftiyên Kurdan dixin ber xetereyê’ `Serkeftina pêvajoyê bi guhertinên siyasî û qanûnî ve girêdayî ye` Xwendekarên Girkê Legê: Perwerdeya bi zimanê dayikê mafê me ye ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 11-11-2026 Li Bulgaristanê qeza: 12 kes mirin Îsraîlê derdora bajarokê Beyt Cin ê Şamê topbaran kir Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî hatin nîqaşkirin Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 4 kes hatin kuştin Rubio: Niha pêdivî bi operasyoneke leşkerî ya berfireh nîn e Platforma Yekitiya Neteweyî ya Jinên Kurd: Bi berpirsiyariya neteweyî tevbigerin! Rûsyayê li bakurê Ukraynayê bajarokek nû kontrol kir Roja yekemîn a danûstandinên Rûsya û Ukraynayê li Ebû Dabî bi dawî bû Saziya Sara daxwaza qanûnên adil û darizandina kujerên jinan kir Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin