شيوخ عشائر تل تمر: نؤكد دعمنا لقسد وعدم الانجرار وراء الفتنة بين المكونات

عقد مجلس ناحية تل تمر بالتنسيق مع مكتب العلاقات العامة في مجلس تل تمر العسكري، اجتماعاً جماهيرياً لوجهاء وشيوخ العشائر، وكافة مكونات الناحية، والشخصيات الاجتماعية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، لمناقشة الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة دير الزور وذلك في حديقة مجلس عوائل الشهداء في تل تمر.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليتم بعدها إلقاء كلمة من قبل عضو مكتب التنسيق العشائري في مقاطعة الحسكة أنور علي الذي أكد " أن العثمانيين وأتباعهم الحاليين وكذلك أتباع الملالي الإيرانيين يتسببون في عدم إحقاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

منوهاً أن العثمانيين وخلال فترة احتلالهم ارتكبوا المجازر بحق الكرد والعرب والسريان وما يزال من على ذهنيتهم يستمرون بذلك.

تلتها كلمة باسم المكون الآشوري في ناحية تل تمر من قبل وائل ميرزا وقال فيها: "علينا ألا ننخدع بما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن الأحداث الأخيرة في مدينة دير الزور، فقوات سوريا الديمقراطية مكونة من أبناء العشائر ومكونات المنطقة من عرب وكرد وسريان آشوريين".

وأضاف: "منذ تأسيس اللجة التحضيرية وإلى الآن لم يذكر في اجتماعاتنا أي كلمة انفصال كما تتشدق به حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، فمجلس سوريا الديمقراطية، وقوات قسد هي مثال للوطنية والشرف".

وختم ميرزا بالقول: "لولا تضحيات قوات سوريا الديمقراطية، التي روت الأرض بدماء آلاف الشهداء لنعيش بحرية وكرامة، لكانت سوريا الآن مقسمة إلى دويلات، فلا بديل للمنطقة إلا الإدارة الذاتية، ونموذج أخوة الشعوب".

وتلتها كلمة باسم المكون العربي من قبل وجيه عشيرة البكارة في تل تمر سالم الرمو الذي قال: " نحن كعرب وكرد وآشوريين وسريان، نعيش منذ آلاف السنين كأخوة، ولا فرق بين مكون وآخر، وإن ما يشاع على وسائل الإعلام من فتن عن مشاكل بين العشائر العربية وقوات قسد كلام عارٍ عن الصحة".

وتابع: " نحن المكون العربي في ناحية تل تمر نستنكر ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من فتن بين المكون العربي والكردي، ونؤكد بأننا نعيش في المنطقة بسلام وأخوة لا فرق بين مكون وآخر".

أيضاً تم إلقاء كلمة باسم مجلس تل تمر العسكري من قبل القيادي أحمد حسن الحسن قال فيها: " قوات سوريا الديمقراطية حاربت الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، وانتصرت عليه بفضل تكاتف مكونات المنطقة، فقسد تتألف من المكون العربي والكردي والسرياني الآشوري".

وأضاف: " العديد من الشهداء من المكون الكردي استشهدوا في دير الزور على يد مرتزقة داعش، والعالم كله يشهد، فهذا يدل على وحدة وتكاتف مكونات المنطقة".

واختتم الاجتماع العشائري وسط التأكيد على دعم قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الإرهاب، وعدم الانجرار وراء الفتنة التي يروج لها الاحتلال التركي وأدواته.

(كروب /سـ)