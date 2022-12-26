ماذا حدث في الرقة اليوم ؟

تصدت قوى الأمن الداخلي للهجوم وخلال التصدي قتل مرتزقان، أحدهما كان يرتدي حزاماً ناسفاً من أصل 5 هاجموا المقر.

عقب الهجوم، فرضت قوى الأمن الداخلي طوقاً أمنياً في محيط مركزها الذي تعرض للهجوم الانتحاري. وبهدف تطويق المرتزقة المهاجمين الذين تمكنوا من الفرار عقب الهجوم، بدأت قوى الأمن الداخلي بعمليات بحث وتمشيط في محيط حي الدرعية رافقه انتشار أمني مكثف في جميع أنحاء مدينة الرقة تحسباً لأي طارئ.

وعن النتائج الأولية للهجوم الانتحاري، قال الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، علي حجو، لموقع الإدارة الذاتية الرّسمي: "ارتقى 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، و3 من القوَّات العسكرية إثر إحباطهم لهجوم خلية لداعش، صباح اليوم الإثنين على القسم الغربي للرقة، وما تزال القوى الأمنية تمشّط المنطقة للقبض على عناصر الخليّة".

فيما لم تدلي أي من قوى الأمن الداخلي أو قوات سوريا الديمقراطية بأي بيان حول الموضوع، حتى لحظة إعداد الخبر.

(م)

ANHA