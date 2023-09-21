إصابة أمّ و3 من أطفالها بقذائف حكومة دمشق ومرتزقة الدفاع الوطني في الحسكة

يشهد المربع الأمني الذي تتحصّن ضمنه حكومة دمشق اشتباكات متقطعة بين قواتها ومرتزقة الدفاع الوطني منذ يومين، على خلفية خلافات بين الطرفبن حول الإتاوات وما إلى ذلك.

أفادت مراسلة وكالتنا بسقوط قذيفة مصدرها من المربع الأمني على أحد المنازل في حي غويران الشرقي بمدينة الحسكة، ما أدى إلى إصابة أمّ مع 3 من أطفالها بشظايا وجروح متفاوتة، وأُسعفوا إلى مشفى الوطني بمدينة الحسكة.

والجرحى هم: الأم فردوس الطويل (25 عاماً)، وابنها داود أحمد السالم (عامان)، وملاك أحمد السالم (4 أعوام)، ونجم أحمد السالم (5 أعوام).

وحسب الكوادر الطبية في المشفى الوطني بالحسكة، فإن أوضاع ثلاثة من المصابين مستقرة، فيما يخضع الطفل داود أحمد السالم الذي أصيب بشظايا في بطنه لعملية جراحية.

(م ح)

ANHA