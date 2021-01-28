في الدفعة التاسعة... مواطنون من منبج يخرجون من الهول

هذه الدفعات تخرج بعد انتهاء دفعات الكفالات، وتنفيذًا للقرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 10 من تشرين الأول 2020 بناءً على الاجتماع المنعقد بتاريخ 5 تشرين الأول 2020، بينها وبين مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية.

وبعد تسجيل أسماء الأسر الراغبة بالخروج من المخيم، والتأكد من الثبوتيات التي قدّمتها لإدارة مخيم الهول، سُيّرت اليوم، الدفعة التاسعة.

وضمت الدفعة الجديدة 67 أسرة مؤلفة من 236 شخصًا، غالبيتهم أطفال ونساء، من مدينة منبج.

وبحسب إدارة مخيم الهول، فإن الدفعة الجديدة خرجت بعد معاينة أوراقها الثبوتية، والتأكد من وجهتها وأنها من أبناء المدينة التي تود الذهاب إليها.

ونوهت إدارة المخيم إلى أنهم يعملون الآن على تسجيل أسماء جديدة للنازحين الراغبين بالخروج، دون الإفصاح عن مدنهم أو تاريخ خروجهم.

وكما سترافق قوى الأمن الداخلي الرحلة التي يتم إخراجها من المخيم حتى الوصول إلى وجهتها لحماية الأسر، واستلامها من قبل ذويها.

هذا وكانت الدفعة السابعة من الأسر النازحة السورية قد خرجت من الهول في العاشر من كانون الأول 2020 والدفعة الثامنة في تاريخ 19 كانون الثاني 2021.

ويبلغ عدد الأسر القاطنة في المخيم بحسب الإدارة، كالآتي : (السوريون عدد الأسر6032 أسرة ،21843 شخصًا والعراقيون 8277 أسرة، 30748 شخصًا، والأجانب 2565 أسرة، 8705 شخصًا، ويبلغ مجموع الأسر الكلي 16874، والأشخاص 61296)، ومن ضمنهم الأسر التي خرجت اليوم.

(ب ر/هـ ن)

ANHA