​​​​​​​والدة الشهيدة هبون: على PDK أن يخجل من الخيانة

ونصب اليوم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، خيمة عزاء للمقاتل ضمن صفوف وحدات حماية الشعب مظلوم سرحد الاسم الحقيقي آرجان جان، الذي استشهد إثر حادث مروري في مدينة الحسكة في 28 تموز/يوليو الجاري.

وحمل المعزون أثناء التوافد لخيمة العزاء، صور الشهداء وأعلام مجلس عوائل الشهداء وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب والمرأة، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، كيفو عثمان، كلمة استذكر فيها شهداء الحرية، وقال: "الشهيد مظلوم سرحد رغم أنه كان قد فقد إحدى يديه أثناء مقاومته من أجل شعبه إلا أنه لم يستسلم للعدو، واستمر بنضاله في سبيل حرية الشعوب".

وأشار عثمان إلى هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان، قائلًا: "على الشعب الكردي أن يكون يقظاً أمام مخططات ومؤامرات العدو وعلينا أن نرفع من وتيرة النضال لحماية مكتسبات شهدائنا"، مضيفاً: "قوات الكريلا هي إرادتنا وسنساندهم إلى حين تحقيق النصر".

بدوره بارك عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، هاشم شويش شهادة الشهيد مظلوم على كافة أهالي مدينة قامشلو، مجدداً عهده بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق النصر والحرية.

ومن جانبها، وجهت والدة الشهيدة هبون ديرك، ثورية صالح، إلى والدة الشهيد مظلوم سرحد، كلمة قالت فيها: "سنضحي بدماء أبنائنا لكي نحقق السلام والأمن لشعبنا، ونبني كردستان حرة معاً".

وأشارت ثورية إلى هجوم القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني على قوات الكريلا في الـ 26 تموز/يوليو الجاري، وقالت: "على حكومة باشور كردستان والديمقراطي الكردستاني أن يخجلوا من تحركاتهم وخيانتهم لشعبهم، فنحن كعوائل الشهداء لن نرحم كل من يخون تضحيات أبنائنا".

(كروب/ س ر)

ANHA