حظيت عملية "صاعقة الجزيرة" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في 29 كانون الأول المنصرم، بمساندة قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا؛ بدعم شعبي وخاصة من وجهاء العشائر العربية ومختلف المكونات.

وفي هذا الصدد، أدلى وجهاء العشائر العربية بناحية الهول في مقاطعة الحسكة ببيان، أشادوا فيه بمقاومة قوات سوريا الديمقراطية وأكدوا مساندتهم لعملية "صاعقة الجزيرة".

واجتمع العشرات من شيوخ ووجهاء وأعيان ناحية الهول بمشاركة من وجهاء عشائر مدينة الحسكة، أمام المدخل الغربي لناحية الهول، للإدلاء ببيان.

قرئ البيان من قبل وجيه عشيرة الصبح في ناحية الهول، سالم ملاش، وقال في مستهل "نحن وجهاء وشيوخ عشائر ناحية الهول، ندعم عملية "صاعقة الجزيرة"؛ للقضاء على خلايا مرتزقة داعش في المنطقة".

وأضاف ملاش "برغبة من أهالي ناحية الهول بدأت عملية "صاعقة الجزيرة"، ونحن نشكر قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي للبدء بهذه العملية".

من جانبه، قال شيخ عشيرة الخواتنة في العراق وسوريا، محمود عبد الحميد "نحن شيوخ ناحية الهول وريفها نرحب بعملية "صاعقة الجزيرة" التي بدأت في ناحية الهول، وتل حميس وتل براك".

وأكد عبد الحميد دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي؛ للحفاظ على مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا.

(ه إ/ م ح)

ANHA