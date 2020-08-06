​​​​​​​إلقاء القبض على ٧ مسلحين خلال عمليات التمشيط بريف دير الزور

وأفاد مراسلنا من ريف دير الزور الشرقي بأن قوات سوريا الديمقراطية داهمت في الساعة الرابعة صباحًا، عدة منازل بعد إبلاغ شيوخ عشائر المنطقة عن وجود بعض المسلحين في بساتين بلدة الشحيل.

وأشار مراسلنا إلى أن عملية المداهمة أسفرت عن إلقاء القبض على ٧ أشخاص مسلحين بعد تعرض القوات للنيران أثناء المداهمة.

وبحسب قادة قسد الميدانيين فإن عملية تمشيط المنطقة ستستمر مع كل جديد، للقضاء على كل المسلحين المدفوعين من قبل النظام السوري ومليشياته إلى الضفة الشمالية لنهر الفرات، وممن قاموا باستهداف نقاطهم العسكريين.

وكان الريف الشرقي لمدينة دير الزور في كل من بلدة ذيبان والشحيل والحوايج قد شهد محاولة مجموعات مسلحة استغلال غليان الشارع في المنطقة، لافتعال اقتتال بين القوات العسكرية الموجودة وأهالي المنطقة.

وبحسب القياديين فإن اعترافات المسلحين المعتقلين ستنشر لوسائل الإعلام الأطراف الداعمة، وكيفية تحركهم وهدفهم من العمليات.

(أ م-د أ)

ANHA