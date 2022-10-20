دليل جديد على استخدام الدولة التركية الأسلحة المحظورة ضد الكريلا

يوماً بعد يوم، يتم الإثبات بالأدلة والمشاهد المصورة، استخدام جيش الاحتلال التركي القنابل التكتيكية النووية والحرارية والفوسفورية، ضد مقاتلي الكريلا.

وقد نشرت وكالة الفرات للأنباء مشهدين مصورين، يثبتان ويؤكدان أن التحالف الفاشي لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP وMHP) يرتكبان جرائم حرب.

وكانت الوكالة قد عرضت في وقت سابق، مشاهد من منطقة المقاومة في ورخيله في آفاشين، وثّقت استشهاد المقاتل في صفوف الكريلا، باز موردم والمقاتلة هلبست كوجرين؛ جراء انفجارات متتالية للقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية، بتاريخ 10 حزيران 2022 التي استخدمها جيش الاحتلال التركي ضد الكريلا.

ولم يتمكن مقاتلو الكريلا من تصوير الانفجار الأول الكبير الذي حصل، لكنهم صوروا الانفجار الثاني الذي يُرى بكل وضوح في المشهد، والذي تم تصويره في 20 آب 2022، في خنادق الحرب للشهيد هور في ساحة المقاومة للشهيد شاهين في زاب، ويمكن رؤية مدى قوة الانفجار وشدته، وكيف انتشر على مساحة كبيرة.

والجدير بالذكر، أن مقاتلي الكريلا قاوموا في أنفاق الحرب، أثناء التفجيرين اللذين نفذا بالقنابل المحظورة، وعن ذلك قال مقاتلو الكريلا الذين عايشوا تلك اللحظات "عندما حدث الانفجار، اهتزت المنحدرات كما اهتزت الأرض، ثم انطلق غاز سام".

(ل م)