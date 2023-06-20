 HDP يدين هجمات الاحتلال التركي على روج آفا 

نشر حزب الشعوب الديمقراطي، بياناً على معرفاته الرسمية على مواقع التواصل الافتراضي، أدان فيه استهداف طائرة مسيرة للاحتلال التركي الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو ونائبتها.

وجاء في بيان الحزب: "الهجوم الذي حدث مؤخراً، استهداف لإرادة الشعب في روج آفا، حيث تم استهداف الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش ونائبتها ليمان شويش، وسائق سيارتهما فرات توما، ونحن ندين هذه الهجمات على روج آفا.

ولأن هذه الهجمات تحدث تحت أنظار العالم، فإننا ندعو المجتمع الدولي لإبداء موقف تجاهها".

(سـ)