بالصور والفيديو وكالتنا توثق آثار القصف التركي على تل تمر

وتظهر المشاهد والصور الملتقطة، حجم الأضرار التي ألحقها الاحتلال التركي بمقر علاقات مجلس تل تمر العسكري ومنازل المدنيين خلال الغارة الجوية التي شنها أمس الخميس على المقر في تمام الساعة السادسة مساء.

وكشف مجلس تل تمر العسكري عن استشهاد أربعة من أعضائه وجرح آخرين في الغارة، مؤكداً خلال بيان حول الحادثة أنه وفي إطار حقّ الدفاع المشروع لن يقف المجلس مكتوف الأيدي حيال هذه الهجمات.

هذا ويصعّد الاحتلال منذ نحو أسبوع من وتيرة استهدافه لمناطق شمال وشرق سوريا وشنكال، مرتكباً خلالها جرائم حرب تحاسب عليها الأمم المتحدة.

هجومي شنكال

ونفذت دولة الاحتلال التركي في سماء الأراضي العراقية هجومين جويين شنتهما في الـ 16 والـ 17 من شهر آب الجاري، استهدف الأول سوقاً شعبياً والثاني مشفى في قرية سكينية التابعة لقضاء شنكال.

وأسفر الهجومان عن استشهاد قيادي في وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن وابن أخيه المقاتل في صفوف الوحدات عيسى خوديدا بالإضافة إلى 3 مدنيين آخرين، فيما أدى الهجوم الثاني إلى استشهاد 4 من الكادر الطبي لمشفى سكينية و4 من مقاتلي وحدات مقاومة شنكال، وجرح 4 أشخاص آخرين.

قصف زركان وتل تمر الآهلتين بالسكان

وجاء الهجومان بالتزامن مع قصف عشوائي عنيف على مركز ناحية زركان ومنطقة تل تمر الآهلتين بالمدنيين.

وقال مجلس تل تمر العسكري في بيانه، أمس الخميس، أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون ومنذ أسبوع هجماتهم "على قواتنا التي تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار، وكذلك ضد شعبنا".

وأكد أن الاحتلال قصفَ بلدة تل تمر وقراها وكذلك بلدة زركان/ أبو راسين وقراها، قرى دردارة ومزارعها، قرية قبور القراجنة، مسلطة، قبر الصغير، وقرية شيخ العلي بشكل عنيف ومتواصل.

وفي الـ 17 من آب الجاري، قصف الاحتلال قرية الطويلة الواقعة غرب تل تمر وطريق M4 الدولي، وتسبب ذلك باستشهاد طفل وامرأة تدعى (ندى دخام مسيخ) وإصابة أكثر من 16 مدنياً معظمهم أطفال ونساء بجروح.

منبج

هذا وشهدت قرى ريف منبج الآهل بالسكان ليل الـ 18 وصباح الـ 19 من آب الجاري قصفاً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته بـ115 قذيفة على قرى الكاوكلي واليالنلي والحمرة في الريف الشمالي الغربي لمدينة منبج، في تمام الساعة 12:28بعد منتصف الليل، استهدف قرى الهوشرية والجات والتوخار الصغير في الساعة 10:00من صباح أمس الخميس. بحسب مجلس منبج العسكري الذي أكد إحباطه صباح اليوم ذاته محاولة تسلل لمجموعة من مرتزقة الاحتلال في قرية الجات، مما أدى إلى مقتل اثنين من المرتزقة.

عفرين والشهباء

كما تشهد قرى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا بعفرين المحتلة بصورة متكررة قصفاً مدفعياً وجوياً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يشنون منذ صباح اليوم، قصفاً مدفعياً عنيفاً على قريتي برج قاص ومياسه التابعتين لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.

(س ر)

ANHA