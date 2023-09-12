الكرد والعرب والسريان يؤكدون تمسّكهم بالوحدة الوطنية

عقد اليوم، مجلس ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو اجتماعاً جماهيرياً لشرح آخر المستجدّات والتطورات السياسية. وشارك في الاجتماع الذي عقد في صالة أكاديمية الشهيد يكتا هركول، وجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية ورجال الدين وممثلين عن الأحزاب السياسية ومجلس عوائل الشهداء وأهالي الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، شرح الإداري في حزب الاتحاد السرياني، جورج يوسف، التطورات الميدانية على الصعيد العسكري والسياسي، في مختلف المدن السورية، وحالة الغليان والسخط التي يعيشها المجتمع السوري نتيجة تردّي الوضع، متطرقاً لوضع السويداء كمثال عن الحراك ضد السياسة المتبعة.

وبيّن جورج أن: "الاحتلال التركي يرتكب الجرائم بحق أهالي المناطق المحتلة، وأهالي شمال وشرق سوريا بشتى الوسائل، ويسعى لتحويل المناطق المحتلة إلى ولايات تركية استكمالاً لسياسة التغيير الديمغرافي".

وبدوره، أشار ممثل عشائر بني سبعة، في تربه سبيه، الشيخ حسين السادة، إلى محاولات إشعال الفتنة من قبل الجهات التي تعمل على زعزعة أمن مناطق شمال وشرق سوريا وعلى وجه الخصوص في دير الزور.

وأوضح أن: "الوعي الشعبي والتفاف أهالي المنطقة حول مؤسسات الإدارة الذاتية التي تمثل المشروع الديمقراطي لحل الأزمة السورية وقوات سوريا الديمقراطية أفشلت مخططات الأعداء".

فيما ركزت، الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في تربه سبيه، هدية شمو، على الدعوة لتوخي الحيطة والحذر والانخراط في النضال بشكل فعال أكثر في سبيل الحفاظ على مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا وتحقيق النصر.

ومن ثم، قيّم الحضور التاريخ المشترك الذي يجمع المكونات، وكذلك إلى تكاتفهم أمام الأزمات والمحن عبر تبنّي مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان.

وفي ختام الاجتماع أدلى المشاركون بياناً للرأي العام، قرئ من قبل ممثل عشائر السريان الكلدان الآشوريين في هيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا، يوسف دنحو الياس.

وأكد البيان دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمنية، وبيّن: "ترسيخاً لمبدأ أخوة الشعوب، نؤكد نحن أبناء ناحية تربه سبيه بجميع مكوناتها (كرد وعرب وسريان مسلمين ومسيحيين والمجتمع الإيزيدي) وقوفنا إلى جانب قواتنا العسكرية (قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي) اللذين قدّما آلاف الشهداء والجرحى في محاربتهما للمجموعات الإرهابية وخلايا داعش".

وشجب البيان الأعمال: "التخريبية واللا إنسانية التي ظهرت في دير الزور وأجّجت من قبل أيادٍ خارجية".

وطالب البيان القوى الدولية، منع أي تدخل خارجي في مناطق شمال وشرق سوريا، ودعا كافة السوريين لتصعيد النضال والمقاومة بالتزامن مع الحراك السلمي في السويداء للوصول لسوريا لا مركزية تعددية.

(كروب/آ)

ANHA