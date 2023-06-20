الإدارة الذاتية : الهجمات تدل على وجود تفاهمات للاستمرار بالسياسة العدوانية تجاه شعوب المنطقة

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بياناً للرأي العام، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا، واستهدافه اليوم الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو ونائبتها على طريق قامشلو- تربه سبيه بالقرب من قرية تل شعير.

بيان الإدارة الذاتية أكد أن الهجمات والاعتداءات التركية تدل على وجود تفاهمات وسياسات مشتركة بين مجموعة (أستانة ) والحكومة الفاشية التركية، والاستمرار في سياساتها العدوانية تجاه شعوب المنطقة.

وجاء في البيان:

"استمراراً لسياسات تركيا العدوانية، وحربها المُعلنة ضدّ الشعوب والمكونات السورية، وخاصة ما تمارسها من سياسات قذرة وبأشكال مختلفة ضدّ مكونات شمال وشرق سوريا في مناطق الإدارة الذاتية، أقلها آلة الحرب العسكرية وهجماتها اليومية، وبمختلف الأسلحة

قامت الدولة التركية اليوم بهجوم غادر وعدوان غاشم عبر طيرانها المُسيّر باستهداف عربة تقل الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو أثناء أدائهم لعملهم الإداري والمدني؛ مما أدى إلى استشهاد يسرى درويش (الرئيسة المشتركة لمقاطعة قامشلو) ونائبتها ليمان شويش، والسائق فرات توما، وإصابة الرئيس المشترك لمجلس المقاطعة ( كابي شمعون) بجروح بليغة.

تركيا التي لم تتوانَ يوماً في وعيدها وتهديدها وضربها واستهدافاتها للمدنيين والبُنى التحتية لمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ بداية الأزمة السورية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، تارة بشكل مباشر وتارة عبر مرتزقتها وأذرعها من التنظيمات الإرهابية كداعش وأخواتها؛ بهدف إيجاد أرضيات لاستدامة الحروب بين مكونات المنطقة، وبالتالي الإبقاء على حالة الاحتلال لمناطق من شمال وشرق سوريا وممارسة سياستها التجريفية والتغيير الديموغرافي، وارتكابها لأفظع الجرائم والتي ترتقي في معظمها إلى مصاف جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وفق تقارير نشرتها ورصدتها منظمات حقوقية وإنسانية دولية.

هذا إن دلّ على شيء إنما يدل على وجود تفاهمات وسياسات مشتركة بين مجموعة (أستانة ) والحكومة الفاشية التركية، والاستمرار في سياساتها العدوانية تجاه شعوب المنطقة، تعتبر من السياسات الاستراتيجية التي كانت تتبعها حكومة العدالة والتنمية قبل الانتخابات وبعدها، وهذا واضح بأنها ستستمر في سياسات الإبادة والحرب بكافة أشكالها لزعزعة الاستقرار في المنطقة متذرعة بحجج كاذبة ومنافية للحقيقة.

نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الوقت الذي نُعزي فيه عوائل وذوي الشهداء جرّاء هذا العدوان الغادر ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نُدين فيه وبأشد العبارات السياسات العدوانية الهمجية للدولة التركية ضدّ مكونات وشعوب مناطق الإدارة الذاتية التي أمّنت شكلاً من التآلف والتوافق في خضم الحرب والمقتلة السورية والتي تسعى لأن تكون نموذجاً وحلاً يجتمع عليه السوريون، كما ندعو التحالف الدولي وروسيا والمجتمع الدولي بأن يخرجوا عن صمتهم تجاه ما يتعرض له شعبنا من هجمات فاشية، وأن يقوموا بمسؤولياتهم لوضع حد لغطرسة الطغمة الحاكمة في تركيا، وإلا فإن هذه الممارسات تدفع المنطقة إلى مخاطر كبيرة وفوضى عارمة يصعب التحكم بها وضبطها.

كما نعاهد أبناءنا من مكونات الإدارة الذاتية السياسية والمجتمعية والمدنية على حماية مكتسباتنا التاريخية وندافع عنها في السير على خطى الشهداء والشهادة".

(سـ)