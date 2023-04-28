الأمن الداخلي يلقي القبض على 4 من مرتزقة داعش في ريفي كوباني ودير الزور

وذكر الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي – شمال وشرق سوريا أن قواتهم الخاصة HAT نفذت اليوم، الجمعة، عملية في بلدة صرين بريف مدينة كوباني وعملية في بلدة الباغوز بريف دير الزور استهدفت أوكار مرتزقة داعش.
وأضاف البيان : "تمكنت قواتنا الخاصة من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر لداعش في صرين وتم ضبط رايات خاصة بداعش و الدولة التركية ووثائق مزورة إضافة لأجهزة خليوية كانوا يستخدمونها للتواصل.
كما تم إلقاء القبض على متزعم لخلية إرهابية في الباغوز تم ضبط سلاح كلاشنكوف و 4 مخازن يحوزته."
وأكدت قوى الأمن الداخلي في ختام بيانها أنها " في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، كما أهابت بالمواطنين الإبلاغ عن أي حركة مشبوهة تُثير الريبة و الشك لأقرب نقطة أمنية لقوى الأمن الداخلي.
(ك)