عامٌ دامٍ يمر على الهول... مقتل لاجئين عراقيين

وكانت القوى الأمنية في المخيم قد عثرت في الـعاشر من الشهر الجاري على جثتين للاجئين عراقيين، بالإضافة إلى إصابة نازحة سورية ولاجئ عراقي بأعيرة نارية وجميعهم ضمن خيمة واحدة في مخيم الهول.

وعثرت قوى الأمن الداخلي صباح اليوم، على جثتين جديدتين للاجئين عراقيين داخل القسم الخامس O5 من المخيم، قُتلا بوساطة أعيرة نارية في الرأس.

وبحسب إدارة المخيم، فإن القتيلان هما "أيمن رائد رشيد أحمد صالح من مواليد ٢٠٠١، وعبد الله راغب مربط وهو أيضًا من مواليد 2001".

حالات القتل التي تنفذ من قبل خلايا داعش في معظمها تستهدف اللاجئين العراقيين، حيث لا تزال الحكومة العراقية ترفض إعادة رعاياها، وقال وكيل وزارة الهجرة العراقية، كريم النوري، في وقتٍ سابق من العام الجاري "هناك رفض بشأن عودة نازحي الهول إلى العراق بسبب خطورتهم، لكن احتمال العودة لم يبتّ به".

ويبلغ عدد الأسر العراقية النازحة داخل المخيم، بحسب إدارة المخيم، 8284 أسرة.

وإلى الآن لم يتم معرفة مطلق النار، ولا يزال مجهولًا، ولكن القوى الأمنية ترجعها إلى خلايا مرتزقة داعش التي تنشط في المخيم.

ولحل تفاقم التوتر الأمني داخل أخطر مخيم في العالم الذي يطلق عليه "القنبلة الموقوتة"، أبرزت الباحثة المختصة بشؤون سوريا في "هيومن رايتس ووتش" سارة الكيالي عدة خطوات للسيطرة على الوضع الأمني وهي "استعادة الدول لرعاياها، ودعم القطاع الأمني من قبل التحالف الدولي، وتقوية البرامج التوعوية والدعم النفسي لساكني المخيم".

وتجدر الإشارة إلى أنه مع هذه الحالات وصل عدد القتلى والجرحى في مخيم الهول الذي يعد أخطر مخيم منذ بداية العام الجاري إلى 42 حالة.

(هـ ن)

ANHA