مخطط وكالة أنباء هاوار 28-10-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 28-10-2026
مخطط
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   02:00
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- أدانت لجنة مهجّري كري سبي الاعتداء على عائلات كردية عائدة، وأكدت إجراء مباحثات لضمان عودة آمنة للمهجّرين، وطالبت بتحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات. (مرفق بالصور والفيديو).

- تفاقمت أزمة الخبز في منطقة الجزيرة عقب تقليص مخصصات الأفران من الطحين بنسبة 10 بالمئة، ووقف تزويدها بالمازوت المدعوم، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات وصعوبة تأمين العملة الجديدة، ما زاد الأعباء المعيشية على المواطنين ورفع تكاليف إنتاج الخبز لدى أصحاب الأفران. (مرفق بالصور والفيديو).

- عاد أهالي عفرين إلى حقول الزيتون حاملين فرحة العودة بعد نحو 9 سنوات من التهجير، في محاولة لاستعادة مواسمهم الزراعية، رغم ما تعرضت له أراضيهم من تخريب وسرقة وقطع ممنهج للأشجار. (مرفق بالصور والفيديو).

- تثير الاعتداءات وحوادث القتل في مناطق مختلفة من سوريا، مخاوف من أن يؤدي استمرار المظالم والتهجير، وغياب المساءلة الفعلية، وتصاعد التحريض، إلى إعادة إنتاج أنماط من العنف الذي عانت منه البلاد خلال سنوات الحرب.

- طالب طلاب مدينة كوباني بجعل لغتهم لغة رسمية، وأكدوا أن: "اللغة الكردية ليست مجرد مطلب عادي، بل هي مطلب لنيل الحقوق الإنسانية من أجل حماية وجود ومستقبل الأمة الكردية". (مرفق بالصور والفيديو).

- دفع ارتفاع أسعار البذار والأسمدة والمحروقات وأجور الحراثة وتأخر صرف مستحقات القمح مزارعي الجزيرة، إلى تقليص المساحات المروية والتحول إلى الزراعة البعلية. وسط المطالب بدعم القطاع الزراعي بشكل عاجل وتأمين احتياجات الموسم الجديد في الوقت المناسب. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مؤتمر ستار في مدينة الدرباسية كونفرانسه لمناقشة أعماله خلال عامين، وذلك في قاعة مركز الثقافة والفن، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم طلاب مدارس مدينة ديرك وقفة احتجاجية أمام المجمع التربوي في المدينة للمطالبة بالتعليم باللغة الكردية الساعة 09:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مؤتمر ستار في مدينة قامشلو، كونفرانسه، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظم مؤسسة التعاون الإنساني والإنمائي بالشراكة مع وزارة الخارجية السويسرية اجتماع مناصرة وحوار مع وفد من وزارة الخارجية السويسرية لمناقشة واقع محافظة الحسكة في المرحلة الانتقالية، واستكشاف أدوار المجتمع المدني والجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في تعزيز التماسك المجتمعي ودعم مسارات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وذلك في مدينة قامشلو، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- تنديداً بالاعتداءات على المهجّرين العائدين إلى مدينة كري سبي، يخرج أهالي مدينة قامشلو في مظاهرة تنطلق من دوار السبع بحرات حتى مديرية منطقة قامشلو، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

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