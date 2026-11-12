Tariq Wehbe: Çûyîna Sûriyeyê ya Yemenê bi rewşa hundirîn û berjwendiyan ve girêdayî ye Xwendekarên Qamişloyê: Em daxwaza zimanê xwe dikin ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 12-11-2026 Li gundewarê Helebê di pevçûnekê de kesek birîndar bû Eisenkot hişyarî da Netanyahu ku dezgehên ewlehî nekişîne nava krîza destûrî Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran kir Nêçîrvan Barzanî û Ehmed Şera civiyan Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya Zext û gefên rejîma Îranê li girtîgeh û derveyî wê didomin Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Partiyê re civiya