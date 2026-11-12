Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin Şênî daxwaza birêxistinkirina tevgera motorsîkletan dikin Bihabûn û nebûna xizmetguzariyê rewşa şêniyan zehmet dike Tariq Wehbe: Çûyîna Sûriyeyê ya Yemenê bi rewşa hundirîn û berjwendiyan ve girêdayî ye Xwendekarên Qamişloyê: Em daxwaza zimanê xwe dikin ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 12-11-2026 Li gundewarê Helebê di pevçûnekê de kesek birîndar bû Eisenkot hişyarî da Netanyahu ku dezgehên ewlehî nekişîne nava krîza destûrî Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran kir Nêçîrvan Barzanî û Ehmed Şera civiyan Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya