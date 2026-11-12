Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin

Şêniyên gundewarên bajarokê Mistefawiyê yê bajarê Girkê Legê, ji bo temîrkirina rêyên ku zirar dîtine, bi hevkariya şaredarî û meclisa bajarok bi derfetên xwe dixebitin.

Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin
Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin
Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin
Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin
Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin
Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin
Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin
Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin
ROJANE
12 mijdar, 2026   07:55
QAMIŞLO
ROHAT XELEF
+

Şênî bi hevkariya Meclisa Bajarokê Mistefawiyê yê girêdayî bajarê Girkê Legê bi beşdariya karkerên şaredariyê, ji bo başkirina rewşê û çêkirina rêyên sereke yên di navbera gundên bakurê bajêr de, dest bi însiyatîfekê kir.

Di çarçoveya însiyatîfê de dê rêyên di navbera gundê Heyaka, Serimsax, Banokiyê, Kêrê, Til Cemal û Mistefawiyê de, her wiha rêyên girêdayî bajarokê Mistefawiyê bên sererastkirin.

Der barê mijarê de hevserokê Meclisa Bajarokê Mistefawiyê Îbrahîm Umer got: “Ev însiyatîf li gorî daxwazên şêniyan pêk tê.”

Umer destnîşan kir ku hejmareke rêyên li gund bi hacetî temîrkirinê ne, xebatên wan bi awayekî beşî li gorî derfetên heyî pêk tên û spasiya hemû şêniyên ku di însiyatîfê de cih girtiye kir.

Şêniyê bi navê Hisên Tahir jî rêzdariya xwe li beramberî însiyatîfê nîşan da û diyar kir ku ev gav ji bo daxwaza şêniyan pêk tê.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Şênî daxwaza birêxistinkirina tevgera motorsîkletan dikin

Gotara pêşin

Tariq Wehbe: Çûyîna Sûriyeyê ya Yemenê bi rewşa hundirîn û berjwendiyan ve girêd...

Nûçeyên Têkildar

Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya

Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya

9 mijdar, 2026 - 17:27

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyasî dike

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyas...

10 mijdar, 2026 - 13:47

Şênî daxwaza birêxistinkirina tevgera motorsîkletan dikin

Şênî daxwaza birêxistinkirina tevgera motorsîkletan dikin

12 mijdar, 2026 - 06:40

 ‘Ji bo zimanê kurdî divê têkoşîna siyasî were xurtkirin‘

 ‘Ji bo zimanê kurdî divê têkoşîna siyasî were xurtkirin‘

9 mijdar, 2026 - 07:34

Carek din êrişî Kormorê hate kirin

Carek din êrişî Kormorê hate kirin

9 mijdar, 2026 - 08:12

Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran kir

Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran...

11 mijdar, 2026 - 19:50