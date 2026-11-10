Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyasî dike

Serokê Meclisa Mezin a Tirkiyê Numan Kurtulmuş dest bi gera serdana partiyên siyasî dike. Kurtulmuş, dê du rojan serdana komên CHP, Yenî Yol, DEM Partiyê û AK Partiyê yên li Meclîsa Tirkiyê bike.

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyasî dike
ROJANE
10 mijdar, 2026   13:47
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş, ji bo avakirina Komîsyona Çavderiyê dê îro li Meclise dest bi serdana partiyên siyasî bike. 

Komîsyona Çavderiyê ya Meclise li bendê ye ku piştî qanûna çarçoveyî hate amadekirin, li pey serdanan dê dest bi xebatên xwe bike. Tê payîn ku Numan Kurtulmuş îro li meclise di seat 14:00an de serdana Koma CHPê bike û piştrê jî serdana Yenî Yolê bike. Numan Kurtulmuş dê sibê jî serdanên xwe bi Koma DEM Partî û AKPê re bidomîne.

Li gor agahiyên ji çavkaniyên DEM Partiyê hatinê girtin, Numan Kurtulmuş dê di seat 13:30an de li meclise serdana Koma DEM Partiyê bike. Her wiha Numan Kurtulmuş dê di 12ê Mijdarê de jî serdana MHPê re serdanên partiyên siyasî bidomîne.

Piştî serdanên Numan Kurtulmuş ên partiyên siyasî, dê Komîsyona Çavderiyê ya Meclise bê avakirin.

Etîket:

Gotara berê

‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’

Gotara pêşin

Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin

Nûçeyên Têkildar

Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya

Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya

9 mijdar, 2026 - 17:27

Li Qamişloyê kampanya paqijiyê didome

Li Qamişloyê kampanya paqijiyê didome

10 mijdar, 2026 - 11:53

Xwendekarên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin

Xwendekarên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurd...

8 mijdar, 2026 - 14:06

Ji ber lehiyê hin pir û rê htin girtin

Ji ber lehiyê hin pir û rê htin girtin

7 mijdar, 2026 - 09:39

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

7 mijdar, 2026 - 18:11

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan têrê nake

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdu...

10 mijdar, 2026 - 02:35