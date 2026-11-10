Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin

Li bajarê Kobanê Yaneya Werzîşê ji bo perwerdekirina zarok û ciwanan hat vekirin.

Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin
Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin
Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin
Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin
Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin
Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin
Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin
Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin
Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin
Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin
Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin
Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin
ROJANE
10 mijdar, 2026   13:51
KOBANÊ
+

Li bajarê Kobanê Yaneya Werzîşê ji bo perwerdekirina zarok û mezinan bi merasîmekê hat vekirin.

Merasîma vekirinê bi deqeyek rêzgirtinê dest pêk kir, piştre, berdevkê yaneya Kobanê Mezlûm Çiya got: "Ev xeyal bû û em gihîştin. Li vê yaneyê heta niha 65 kes tên perwerdekirin, akademiya zarokan hatiye vekirin û tîma jinan hatiye vekirin. Em ê jî di demên pêş de bi lîstikên xwe bibin deng û rengê Kobanê. "

Ji fermandarên YPJ`ê li Kobanê Dilbirîn Kobanê axivî got: "Em xwediyê bedelên giranin, em bi ciwanan gihîştin van astan. Em ê li kêlek gele xwe û ciwanê xwe bin. "

Merasîma vekirina yaneyê bi pêşkêşkirina şano û dîlanan bi dawî bû. 

(ekîb/k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyasî dike

Gotara pêşin

Saziya Sara daxwaza qanûnên adil û darizandina kujerên jinan kir

Nûçeyên Têkildar

Li Tedmurê ji ber teqîna mayînê 3 zarok mirin

Li Tedmurê ji ber teqîna mayînê 3 zarok mirin

9 mijdar, 2026 - 18:36

Lêkolînera ji Misrê: Hilbijartinên Îsraîlê prensîbên wê yên stratejîk naguherîne

Lêkolînera ji Misrê: Hilbijartinên Îsraîlê prensîbên wê...

7 mijdar, 2026 - 08:05

Hêzên Îsraîlê gundekî Derayê gulebaran kir

Hêzên Îsraîlê gundekî Derayê gulebaran kir

7 mijdar, 2026 - 15:46

Li Îlamê lehî rabû 

Li Îlamê lehî rabû 

9 mijdar, 2026 - 14:12

Balafirên keşfê yên Îsraîlê li ser Dera û Quneytrayê geriyan

Balafirên keşfê yên Îsraîlê li ser Dera û Quneytrayê ge...

9 mijdar, 2026 - 18:48

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

9 mijdar, 2026 - 20:21