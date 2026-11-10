Saziya Sara daxwaza qanûnên adil û darizandina kujerên jinan kir Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyasî dike ‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’ Kampanyaya ‘Ji darvekirinan re na’ di hefteya 146’an de ye Li Girkê Legê û Rimêlan xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê kurdî xwepêşandan kirin Li Qamişloyê kampanya paqijiyê didome Xwendekar û mamoste li Fransayê dê careke din dakevin qadan Deriyê di navbera Îran û Iraqê de vebû Piştî pevçûnan li Wadî Bereda aramî çêbû Zextên şer û hevsengiyan li Rojhilata Navîn rojeve medyayê bû Çîgdem Dogû: Niha dema Xweparastına jinane Bi barîna baranê re hêviyên cotkaran û sewaldaran geştir bûn