Rûsyayê bajarokek li başûrê Ukraynayê kontrol kir

Wezareta Parastinê ya Rûsyayê ragihand ku bajarokê Vasilkovoye yê li parêzgeha Zaporozhyeyê ya Ukraynayê kontrol kir û di nava 24 saetan de 2 mûşekên "HIMARS" û 680 dronên hatine xistin.

Rûsyayê bajarokek li başûrê Ukraynayê kontrol kir
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
9 mijdar, 2026   19:44
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Wezareta Parastinê ya Rûsyayê ragihand ku hêzên wan di 24 saetên borî de bajarokê Vasilkovoye yê li parêzgeha Zaporozhyeyê ya Ukraynayê kontrol kir.

Wezaretê di daxuyaniyekê de diyar kir ku Hêzên Çekdar ên Rûsyayê, di çarçoveya êrişên leşkerî yên ku li herêmê berdewam in de, bajarokek Ukraynayê kontrol kir.

Di dewama daxuyaniya wezaretê de hat diyarkirin ku pergalên parastina Rûsyayê di heman demê de 2 mûşekên “HIMARS” ên Amerîkayê û 680 dronên Ukraynayê xistine xwarê.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Balafirên keşfê yên Îsraîlê li ser Dera û Quneytrayê geriyan

Gotara pêşin

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

Nûçeyên Têkildar

Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin

Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin

8 mijdar, 2026 - 11:28

Li Efganistanê zarok li derveyî sîstema perwerdehiyê dimînin

Li Efganistanê zarok li derveyî sîstema perwerdehiyê di...

5 mijdar, 2026 - 14:55

Serokê Paraguayê îstîfa kir

Serokê Paraguayê îstîfa kir

5 mijdar, 2026 - 22:08

Rojevên hefteyekê: Hilbijartinên DYA û Îsraîlê û ji nû ve avakirina hevsengiyên hêzan

Rojevên hefteyekê: Hilbijartinên DYA û Îsraîlê û ji nû ...

8 mijdar, 2026 - 07:35

Tehranê beriya danûstandinan şertê pêkanîna gavên pratîkî li Amerîkayê birî

Tehranê beriya danûstandinan şertê pêkanîna gavên pratî...

6 mijdar, 2026 - 17:05

Dadgehên Îranê cezayê darvekirinê li 5 xwepêşanderan birîn

Dadgehên Îranê cezayê darvekirinê li 5 xwepêşanderan birîn

6 mijdar, 2026 - 10:59