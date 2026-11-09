Balafirên keşfê yên Îsraîlê li ser Dera û Quneytrayê geriyan

Balafirên keşfê yên Îsraîlê û helîkopter li ser gundewarên Dera û Quneytrayê geriyan.

Balafirên keşfê yên Îsraîlê li ser Dera û Quneytrayê geriyan
ROJANE
9 mijdar, 2026   18:48
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî SOHR‘ê, balafirên keşfê yên Îsraîlê îro li ser bajarê Selamê yê gundewarên Quneytrayê geriyan. 

Di heman demê de tevgera helîkopteran ku tê texmînkirin ên Îsraîlê li ser bajarên Newa, Besir El Herîr û herêma El Lucatê yên gundewarên rojavayê Derayê hebûn.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Li Tedmurê ji ber teqîna mayînê 3 zarok mirin

Gotara pêşin

Rûsyayê bajarokek li başûrê Ukraynayê kontrol kir

Nûçeyên Têkildar

Li Sûriyeyê bêkarî ji sedî 60’î derbas kiriye

Li Sûriyeyê bêkarî ji sedî 60’î derbas kiriye

8 mijdar, 2026 - 03:05

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan têrê nake

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdu...

10 mijdar, 2026 - 02:35

Li Sûriyeyê di encama teqîna mayînan de kuştî û birîndar çêbûn

Li Sûriyeyê di encama teqîna mayînan de kuştî û birînda...

7 mijdar, 2026 - 15:00

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

8 mijdar, 2026 - 15:03

Hêzên Îsraîlê ketin gundewarên Derayê û xaleke kontrolê li gundewarên Quneytrayê danî

Hêzên Îsraîlê ketin gundewarên Derayê û xaleke kontrolê...

9 mijdar, 2026 - 09:50

Lêkolînera ji Misrê: Hilbijartinên Îsraîlê prensîbên wê yên stratejîk naguherîne

Lêkolînera ji Misrê: Hilbijartinên Îsraîlê prensîbên wê...

7 mijdar, 2026 - 08:05