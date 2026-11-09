Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya

Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyeyê Mazlûm Ebdî di civîneke li gel hejmarek xwendekarên Fakulteya Bijîşkiyê ya Zanîngeha Rojava de mekanîzmayên entegrasyona fakulte û zanîngehan, rêbazên têrker ên misogeriya berdewama proseya perwerdehî û parastina mafên xwendekaran nîqaş kir.

Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya
Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya
Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya
Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya
Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya
ROJANE
9 mijdar, 2026   17:27
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyeyê Mazlûm Ebdî bi hejmarek xwendekarên Fakulteya Bijîşkiyê ya Zanîngeha Rojava re civiya. Di civînê de mekanîzmayên entegrasyona fakulte, zanîngeh, rêbazên têrker ên misogeriya berdewama proseya perwerdehî û parastina mafên xwendekaran hatin gotûbêjkirin.

Ebdî li nêrînên xwendekar, daxwazên wan û zehmetiyên rûbirûyê ne guhdarî kir û nêrîn der barê pêşxistina perwerdehî û pêşveçûna wê parve kir.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Hikumeta veguhêz: Belavkirina mazotê li 3 parêzgehan dest pê kiriye

Gotara pêşin

El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand

Nûçeyên Têkildar

Bihabûn barê şêniyên Hesekê giran dike

Bihabûn barê şêniyên Hesekê giran dike

8 mijdar, 2026 - 05:15

Xwendekarên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin

Xwendekarên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurd...

8 mijdar, 2026 - 14:06

PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî tevbigerin

PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî ...

6 mijdar, 2026 - 19:20

Kedkarê çapemeniya azad Mûsa Alo koça dawî kir

Kedkarê çapemeniya azad Mûsa Alo koça dawî kir

6 mijdar, 2026 - 11:19

Karmendên li Reqayê daxwaza dayîna mûçeyên xwe kir

Karmendên li Reqayê daxwaza dayîna mûçeyên xwe kir

7 mijdar, 2026 - 09:27

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrahîm kir

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrah...

5 mijdar, 2026 - 23:09