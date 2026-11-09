El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand

Wezîrê Karên Derve û Penaberiyê Esed El Şeybanî hebûna tu planeke bo berêdana hêzan ji Sûriyeyê bo Yemenê yan jî şandina wan ji bo beşdariya di êrişên leşkerî li dijî Hûsiyan li kêleka Siûdiyê de derewand.

El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand
ROJANE
9 mijdar, 2026   17:27
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Di demekê de ku di raporên çapemeniyê de li ser îhtîmala şandina hêzan ji Sûriyeyê bo Yemenê û Siûdiyê ji bo beşdariya di êrişên leşkerî li dijî Koma Hûsiyan de Wezîrê Karên Derve û Penaberan ê hikumeta veguhêz Esed El Şeybanî hebûna tu planeke di vî warî de derewand.

El Şeybanî di civîneke çapemeniyê ya hevbeş li Şamê de bi hempîşeyê xwe yê Urdunî Eymen El Sefedî re bersivên pirsên rojnamevanan da û got “lihevkirina leşkerî ya bi Siûdiyê re hatiye îmzekirin belavkirina hêzên Sûriyeyê li Yemenê nagire nava xwe û tu planeke leşkerî ya Sûriyeyê li derveyî sînor dê bi awayekî aşkera were ragihandin û ne cihê veşartinê ye.”

Der barê hevkariya leşkerî ligel Siûdiyê de El Şeybanî got welatê wî bi hewceyî pisporiyên Siûdiyê ye ku di avakirina jinûve şiyana artêşa Sûriyeyê de bibe alîkar û bal kişand ser jinûve avakirina saziyên sivîl û leşkerî yên Sûriyeyê.

El Şeybanî diyar kir ku Sûriye li ser avakirina rêxistinbûyîna ewlehî ya parastinê ya herêmî ku ewlehiya herêmê û aramiya wê biparêze baldar e û pêşîniyên Sûriyeyê di vê qonaxê de girîngiyê dide jinûve avakirin, vegera penaberan û avakirina wêranbûnên ji ber şer.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya

Gotara pêşin

Sûriye û Urdunê 11 peymanên tevkariyê îmze kirin

Nûçeyên Têkildar

Helîkopterek li ser Derayê geriya

Helîkopterek li ser Derayê geriya

8 mijdar, 2026 - 21:28

‘Axaftina li ser belavbûna leşkerî li Siûdiyê hîna zû ye’

‘Axaftina li ser belavbûna leşkerî li Siûdiyê hîna zû ye’

6 mijdar, 2026 - 21:25

Barzanî banga diyalogê li aliyan kir

Barzanî banga diyalogê li aliyan kir

9 mijdar, 2026 - 11:04

Li gundewarên Quneytrayê hêzên Îsraîlê xaleke din danî

Li gundewarên Quneytrayê hêzên Îsraîlê xaleke din danî

7 mijdar, 2026 - 11:01

Li herêma Cizîrê pîşesazî û astengiyên li pêş wê

Li herêma Cizîrê pîşesazî û astengiyên li pêş wê

7 mijdar, 2026 - 02:50

 ‘Ji bo zimanê kurdî divê têkoşîna siyasî were xurtkirin‘

 ‘Ji bo zimanê kurdî divê têkoşîna siyasî were xurtkirin‘

9 mijdar, 2026 - 07:34