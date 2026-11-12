Xwendekaran: Em ê heta naskirina perwerdeya bi zimanê kurdî li ser pêyan bin

Xwendekarên Girkê Legê û Rimêlanê bi xwepêşandan û çalakiyekê daxwaza mafê perwerdeya bi zimanê kurdî kir û banga naskirina zimanê kurdî di destûra Sûriyeyê de kir.

Xwendekaran: Em ê heta naskirina perwerdeya bi zimanê kurdî li ser pêyan bin
Xwendekaran: Em ê heta naskirina perwerdeya bi zimanê kurdî li ser pêyan bin
Xwendekaran: Em ê heta naskirina perwerdeya bi zimanê kurdî li ser pêyan bin
Xwendekaran: Em ê heta naskirina perwerdeya bi zimanê kurdî li ser pêyan bin
Xwendekaran: Em ê heta naskirina perwerdeya bi zimanê kurdî li ser pêyan bin
ROJANE
12 mijdar, 2026   13:31
QAMIŞLO
+

Xwendekarên bajarên Girkê Legê û Rimêlanê ji bo daxwaza naskirina zimanê kurdî, misogerkirina mafê perwerdeya bi zimanê dayikê li bajarokê Rimêlanê xwepêşandan kir.

Xwepêşandan ji pêşiya Dibistana Şehîd Şîlan dest pê kir û derbasî bajarokê Rimêlan bû. Xwendekaran dirûşmên ku piştgiriya xwe ji bo zimanê kurdî û girêdana xwe ya perwerdeya bi zimanê kurdî nîşan da, piştre li pêş Dibistana Silêman El Helebî çalakiyek li dar xist.

Piştî çalakiyê xwendekar Zîlan Berekat daxuyaniyek xwend û diyar kir ku perwerdeya bi zimanê kurdî mafekî esasî ye û ew dixwazin ku zimanê kurdî di destûra Sûriyeyê de bê misogerkirin.

Xwendekaran di daxuyaniya xwe de da zanîn ku ew ê heta naskirina ziman û mafê perwerdeya bi zimanê kurdî li ser pêyan bin.

Çalakiya xwendekaran bi berzkirina sloganên “Bê ziman jiyan nabe” bi dawî bû.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî ya 6’emîn dest pê dike

Gotara pêşin

Li Tengava Hurmizê agir bi du keştiyan ket

Nûçeyên Têkildar

‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomînin’ 

‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomîn...

11 mijdar, 2026 - 13:22

Li Îlamê lehî rabû 

Li Îlamê lehî rabû 

9 mijdar, 2026 - 14:12

Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin

Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê t...

12 mijdar, 2026 - 07:55

Xwendekarên Girkê Legê: Perwerdeya bi zimanê dayikê mafê me ye

Xwendekarên Girkê Legê: Perwerdeya bi zimanê dayikê maf...

11 mijdar, 2026 - 02:35

Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza

Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza

11 mijdar, 2026 - 20:50

Zext û gefên rejîma Îranê li girtîgeh û derveyî wê didomin

Zext û gefên rejîma Îranê li girtîgeh û derveyî wê didomin

11 mijdar, 2026 - 15:18