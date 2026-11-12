3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê xwe Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin ‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin` Xwendekaran banga xwedîderketina li perwerdeya kurdî kir Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir Bi boneya 25`ê Mijdarê li Tirbespiyê civînek pêk anîn Li Tengava Hurmizê agir bi du keştiyan ket Xwendekaran: Em ê heta naskirina perwerdeya bi zimanê kurdî li ser pêyan bin Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî ya 6’emîn dest pê dike Parêzgerê Hesekê ji xwendekaran xwest beşdarî mufadeleya wezaretê bibin HPG'ê şehîdên Rojhilatê Kurdistanê bi rêzdarî bi bîr anî YJŞ: Rizgarkirina Şengalê bersiva 74 fermanan bû Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesifkirin