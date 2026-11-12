Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin

Li Hesekê ji bo balkişandina ser pirrengiya çandî û jiyana hevbeş bi mîhrîcaneke çandî komên muzîk, şano û govendên folklorîk berhemên xwe nîşan dan.

Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin
Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin
Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin
Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin
Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin
Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin
Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin
Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin
Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin
ÇAND Û HUNER
12 mijdar, 2026   16:04
HESEKÊ
+

Navenda Çand û Hunerê ya Hesekê, bi beşdariya bi dehan hunermend û nûnerên ji pêkhateyên bajêr, li avahiya navendê ya li bajêr mîhrîcanek organîze kir.

Di mîhrîcanê de endamê Rêveberiya Navenda Çand û Hunerê ya Hesekê Fayiz Hisên axivî û bal kişand ser pirrengiya çandî û civakî ya li Hesekê, girîngiya pêşxistina jiyana hevbeş û aştiya civakî ya di navbera pêkhateyan de.

Fayiz Hisên da zanîn ku têkiliya şêniyên bajêr bi hev re di salên dirêj de hatiye avakirin, divê girêdana bi nirxên aştiyê û biratiyê bê xurtkirin, hewldanên têkbirina van têkiliyan bên redkirin.

Di mîhrîcanê de dê komên muzîkê, şano û govendê berhemên xwe pêşkêş kirin, Koma Tolhildan a muzîkê stranên kurdî pêşkêş kirin, Koma El Suryan jî govend pêşandan.

Koma Mustefa a şanoyê şanoyek der barê perwerdeya bi zimanê kurdî û misogerkirina mafê perwerdeya bi zimanê kurdî de pêşkêş kir, piştre Koma Artsax govendeke erebî pêşkêş kir, mîhrîcan bi pêşkêşkirina govendê ji hêla Koma Tolhildan ve bi dawî bû.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`

Gotara pêşin

Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê  xwe

Nûçeyên Têkildar

Fragmana fîlma ‘Heval Kekê Min’ hat weşandin

Fragmana fîlma ‘Heval Kekê Min’ hat weşandin

4 mijdar, 2026 - 06:10

Festîvala Şanoyê ya ‘‘Arîn Bisk û Zulfên Aştiyê‘‘ dest pê kir

Festîvala Şanoyê ya ‘‘Arîn Bisk û Zulfên Aştiyê‘‘ dest ...

30 cotmeh, 2026 - 19:43

Lîstikvanê fîlma ‘Heval Birako’: Ez parçeyekî çîroka fîlmê bûm

Lîstikvanê fîlma ‘Heval Birako’: Ez parçeyekî çîroka fî...

18 îlon, 2026 - 04:44

Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî ya 6’emîn dest pê dike

Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî ya 6’emîn dest...

12 mijdar, 2026 - 13:29

Li Kobanê şevbuhêrka xwedîderketina li ziman

Li Kobanê şevbuhêrka xwedîderketina li ziman

8 cotmeh, 2026 - 18:53

Yekpar bi boneya sedsaliya Qamişloyê çalakiyek li dar xist

Yekpar bi boneya sedsaliya Qamişloyê çalakiyek li dar xist

23 tebax, 2026 - 22:44