‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`

Li Qamilşoyê xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir û êrişên li dijî xwendekaran şermezar kirin û daxwaz kir ku berpirsên êrişan werin cezakirin.  

‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`
‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`
‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`
‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`
‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`
‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`
‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`
‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`
‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`
‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`
‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`
ROJANE
12 mijdar, 2026   15:55
QAMIŞLO
+

Xwendekarên dibistanên Şehîd Kerîm, Şehîd Cîr, Ebdulwehab û Gabar ji bo perwerdeya kurdî xwepêşandan organîze kir. 

Xwepêşandanê ji Navenda Ciwanan dest pê kir û heyanî Navenda Perwerdeyê ya Qamişloyê dom kir. Piştre daxuyanî dan û ji aliyê xwendekar Emgîhan Hemo ve hate xwendin.

Daxuyanî wiha ye: "Em wek xwendekarên bajarê Qamişloyê êrişên li ser xwendekaran û endamên Hêzên Ewlekariya Hundirîn ên destê xwe dirêjî xwendekaran kir, şermezar dikin. Li hember xwendekaran tundî hat kirin û binpêkirina mafên wan e. Ji mafê xwendekaran e ku nêrîna xwe bînin ziman û daxwaza mafên xwe bikin.

Em bi rêyên aştiyane daxwaza edaletê dikin û bang li aliyên têkildar dikin ku berpirsyar nêz bibin û mafên xwendekaran biparêzin. Têkildarî binpêkirinên ku çêbûn lêpirsîn were vekirin û qanûnî hesab ji berpirsên vê binpêkirinê were xwestin. Divê dawî li van kiryaran were. Xwendekar nêrîna xwe ji bo siberoja xwe bînin ziman. Em zimanê nefretê û provokasyonan red dikin."

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Xwendekaran banga xwedîderketina li perwerdeya kurdî kir

Gotara pêşin

Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin

Nûçeyên Têkildar

Karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

12 mijdar, 2026 - 10:31

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

12 mijdar, 2026 - 13:50

‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’

‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’

10 mijdar, 2026 - 13:43

Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya

Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya

9 mijdar, 2026 - 17:27

Li Qamişloyê kampanya paqijiyê didome

Li Qamişloyê kampanya paqijiyê didome

10 mijdar, 2026 - 11:53

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesifkirin

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesi...

12 mijdar, 2026 - 11:21