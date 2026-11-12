Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê  xwe

Karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê ku ji 363 malbatan pêk têihiştin warê xwe.

Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê  xwe
ROJANE
12 mijdar, 2026   16:24
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Vê sibehê karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê ku ji 363 malbatan pêk tê, ji Kampa Waşûkanî ya li bajarê Hesekê ber bi gundewarên Serêkaniyê, Til Temir û Zirganê ve bi rê ket gijihtin  warên xwe.

Koçberên ku di karwan de cih girt, ji gundên El Menacîr, El Soda, El Sifih û El Erîşa ên Serêkaniyê ne, her wiha yên ji gundewarên rojavayê bajarê Til Temir û gundewarên bajarê Zirganê jî hene.

Biryar hatibû dayîn ku di vê karwan de 370 malbatan hebin, lê hinek malbatan amadekariyên xwe temam nekiribûn.

Heta niha 4 hezar û 500 malbatên koçberên Serêkaniyê vegeriyane warê xwe yê resen, hîn 10 hezar koçber li benda vegerê ne.

(he)

Etîket:

Gotara berê

Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin

Gotara pêşin

3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn

Nûçeyên Têkildar

Parêzgerê Hesekê ji xwendekaran xwest beşdarî mufadeleya wezaretê bibin

Parêzgerê Hesekê ji xwendekaran xwest beşdarî mufadeley...

12 mijdar, 2026 - 11:41

Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya

Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya

11 mijdar, 2026 - 15:40

Nêçîrvan Barzanî û Ehmed Şera civiyan

Nêçîrvan Barzanî û Ehmed Şera civiyan

11 mijdar, 2026 - 18:35

Xwendekarên Girkê Legê: Perwerdeya bi zimanê dayikê mafê me ye

Xwendekarên Girkê Legê: Perwerdeya bi zimanê dayikê maf...

11 mijdar, 2026 - 02:35

Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve

Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve

11 mijdar, 2026 - 10:50

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyasî dike

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyas...

10 mijdar, 2026 - 13:47