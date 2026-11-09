Li Dêrazorê teqîn

Li ser rêya Etal-Besîra ya rojhilatê Dêrazorê teqîneke li nêzî erebeya Ewlehiya Rêyan pêk hat.

Li Dêrazorê teqîn
ROJANE
9 mijdar, 2026   21:58
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li ser rêya di navbera bajarokên Etal û Besîra yên rojhilatê Dêrazorê de teqînek pêk hat.

Teqîna ku sedema wê nehat zanîn li nêzî erebeya Ewlehiya Rêyan çêbû.

Heta niha agahiyên der barê windahî yan jî zerarên ji ber teqînê pêk hatine bi dest neketine.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Di teqîna li kargeha HABAŞ’ê ya li Îzmîrê de 16 kesan jiyana xwe ji dest dan

Gotara pêşin

Li gundewarê Şamê pevçûnên dijwar

Nûçeyên Têkildar

Lêkolînera ji Misrê: Hilbijartinên Îsraîlê prensîbên wê yên stratejîk naguherîne

Lêkolînera ji Misrê: Hilbijartinên Îsraîlê prensîbên wê...

7 mijdar, 2026 - 08:05

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

9 mijdar, 2026 - 20:21

Xwendekarên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin

Xwendekarên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurd...

8 mijdar, 2026 - 14:06

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas bibin girtin

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas b...

8 mijdar, 2026 - 11:04

Li gundewarê Şamê pevçûnên dijwar

Li gundewarê Şamê pevçûnên dijwar

9 mijdar, 2026 - 22:37

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

6 mijdar, 2026 - 13:06