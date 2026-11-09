Li Tedmurê ji ber teqîna mayînê 3 zarok mirin

Li herêma Dewe yê rojavayê Tedmurê yê Humsê, dema zarokan pezê xwe diçêrand bermahiyek şer teqiya, di encamê de 3 zarokan jiyana xwe ji dest da.

Li Tedmurê ji ber teqîna mayînê 3 zarok mirin
ROJANE
9 mijdar, 2026   18:36
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li herêma Dewe yê rojavayê bajarê Tedmurê yê Humsê dema zarokan pezê xwe diçêrandin mayînek ji bermahiyên şer teqiya, di encamê de 3 zarokan jiyana xwe ji dest da.

Ji ber parçeyên teqandina mayînê zarok birîndar bûn û piştre jiyana xwe ji dest da.

Li gorî Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê, ji destpêka 2026’an ve ji ber teqînan 287 kesan jiyana xwe ji dest daye û 465 kes jî birîndar bûne.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Sûriye û Urdunê 11 peymanên tevkariyê îmze kirin

Gotara pêşin

Balafirên keşfê yên Îsraîlê li ser Dera û Quneytrayê geriyan

Nûçeyên Têkildar

PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî tevbigerin

PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî ...

6 mijdar, 2026 - 19:20

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan têrê nake

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdu...

10 mijdar, 2026 - 02:35

Carek din êrişî Kormorê hate kirin

Carek din êrişî Kormorê hate kirin

9 mijdar, 2026 - 08:12

Li gundewarên Quneytrayê hêzên Îsraîlê xaleke din danî

Li gundewarên Quneytrayê hêzên Îsraîlê xaleke din danî

7 mijdar, 2026 - 11:01

Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya

Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya

9 mijdar, 2026 - 17:27

Li Dêrazorê teqîn

Li Dêrazorê teqîn

9 mijdar, 2026 - 21:58