صحف عالمية: دعوات لمعالجة قبضة الأسد على وكالات الإغاثة بسوريا والمعارضة التركية تتحد ضد أردوغان

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى دعوات معالجة ملف المساعدات الإنسانية في سوريا، وكذلك اتحاد المعارضة التركية لإزاحة أردوغان، إلى جانب الأزمة الأوكرانية.

تقرير بحثي أميركي: يجب معالجة قبضة نظام الأسد على وكالات الإغاثة في سوريا

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: "أفاد تقرير جديد أن التلاعب بالمساعدات من قبل حكومة بشار الأسد في سوريا هو شكل فريد ومستمر للسيطرة يحتاج إلى معالجة عاجلة".

واستناداً إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سوريا، صدر تقرير "مساعدة الإنقاذ في سوريا" المكون من 70 صفحة عن مركز الأبحاث في واشنطن، وهو مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).

وقالت الكاتبة ناتاشا هول: "لا توجد مواقف كثيرة في تاريخنا، حيث يبقى شخص ارتكب فظائع جماعية إلى المستوى الذي كانت عليه حكومة الأسد، في السلطة ويسيطر على جهاز المساعدة".

ويقول التقرير إن "نظام الأسد يتمتع بقبضة شديدة على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الموافقات على التأشيرات، لدرجة أنه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة".

وقال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته: "كيف لا يمكنك أن تعرف من هم هؤلاء الأشخاص، عندما تكون سيرتهم الذاتية أمامك؟ أجد ذلك تقصيراً في أداء الواجب. هذه قضية حماية ضخمة، ليس فقط للمستفيدين، ولكن للموظفين الآخرين الذين تعمل معهم".

وقال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لم يعثر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أي دليل على تعاقده مع هذه الكيانات، ولم نعثر على أي سجلات لها في قاعدة بيانات المتعاقدين. ومع ذلك، فإننا نجري مراجعة داخلية شاملة للتحقق من عدم حدوث مثل هذا التعاقد سواء من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو من قبل مقاولينا".

فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إنه "يعين موظفيه على أساس الجدارة وقدرتهم على الإنجاز".

وقال متحدث باسم المكتب: "من المتوقع أن يلتزم الموظفون بشكل كامل بالمبادئ الإنسانية ومدونة قواعد السلوك للأمم المتحدة. يُطلب من جميع موظفي الأمم المتحدة أداء اليمين للعمل من أجل مصلحة الأمم المتحدة وعدم طلب أو قبول تعليمات فيما يتعلق بأداء واجباتهم من أي حكومة أو مصدر آخر خارج المنظمة، على النحو المنصوص عليه في لوائح موظفي الأمم المتحدة".

زعماء المعارضة التركية يجتمعون لوضع استراتيجية لمواجهة أردوغان

وقالت صحيفة الهآرتس الاسرائيلية: "اجتمع زعماء ستة أحزاب معارضة في تركيا لوضع استراتيجيات بشأن مستقبل نظام الحكم في البلاد - وهي خطوة تهدف إلى إزاحة رئيس البلاد المتهم بالسيطرة على السلطة من خلال وسائل ديكتاتورية على نحو متزايد".

وقال قادة الأحزاب إن تركيا كانت تعاني من "أعمق أزمة سياسية واقتصادية" في تاريخها وألقوا باللائمة عليها على النظام الرئاسي التنفيذي. قالوا إن هدفهم المشترك هو تحويل الحكم في تركيا إلى "نظام برلماني معزز".

ولم يذكروا رجب طيب أردوغان بالاسم، لكن هدفهم الواضح هو إيجاد طريقة للعمل معاً لإسقاطه.

ولم يحضر الاجتماع ثاني أكبر حزب معارض وهو حزب الشعوب الديمقراطي. حيث هاجمت الحكومة التركية هذا الحزب وسُجن العديد من أعضائه، بمن فيهم قادته السابقون.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في تركيا في حزيران 2023.

بايدن يتحدث إلى الرئيس الأوكراني مع احتمال نشوب صراع يلوح في الأفق

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "قال الرئيس بايدن لرئيس أوكرانيا إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بسرعة على أي عدوان روسي آخر ضد بلاده، حيث تنشر روسيا بعضاً من أقوى أسلحتها وأفضل كتائبها تدريباً حول أوكرانيا حيث تلوح الحرب في الأفق في أوروبا".

وفي اليوم السابق، قال مسؤولون أميركيون إن تحذير بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "تكاليف سريعة وباهظة" إذا تحركت روسيا ضد أوكرانيا لم يسفر عن تغيير في الموقف الروسي. في غضون ذلك، أدى الخوف من الصراع إلى إلغاء الرحلات الجوية إلى أوكرانيا وزيادة التقلبات في أسواق الطاقة والأسواق المالية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبايدن إن الدعم الأميركي سيسمح لأوكرانيا بمنع الذعر بين سكانها، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه. كما طالب بضمانات ملموسة لأمن أوكرانيا، قائلاً إن الأمن الأوروبي مستحيل بدون أمن أوكرانيا.

قال زيلينسكي لبايدن، مشيراً إلى منظمة حلف شمال الأطلسي: "لسنا أعضاء بعد في الناتو، لذلك، فقط جيش أوكراني قوي يضمن أمن دولتنا".

وقبل مكالمة هاتفية استمرت ساعة مع زيلينسكي، جدد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الأحد تحذيرات إدارة بايدن من احتمال غزو روسي وشيك لأوكرانيا حيث واصلت روسيا إصرارها على عدم وجود مثل هذه الخطط وشرع القادة الأوروبيون في المزيد من الدبلوماسية لمحاولة درء الصراع العسكري.

(م ش)