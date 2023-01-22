قوى الأمن الداخلي :مجموعة من المخربين اعتدوا على محكمة الرقة وأملاك المواطنين وتهجموا على قواتنا

خرج في مدينة الرقة، اليوم مجموعة من الأشخاص تجاوز عددهم مئة شخص في تظاهرة بحجة قضية مقتل " نورة الأحمد" وطفلتها ذات الثمانية أعوام.

ونشر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في بيان:" إن الأشخاص الذين خرجوا في التظاهرة بحجة قضية مقتل " نورة وطفلتها"، قاموا بالتهجم على مبنى المحكمة في مدينة الرقة وتخريبه وحرقه، كما تسببوا بهروب ثلاثين موقوفاً كانوا بانتظار جلسات محاكمتهم، كما قاموا بالتهجم على أملاك المواطنين في السوق و قاموا بتخريبها".

ووفق المركز الإعلامي ، تم توقيف عدد من المخربين، و تتم ملاحقة البقية الذين شاركوا في أعمال التخريب، لتسليمهم للجهات القضائية .

قوى الأمن الداخلي وفي البيان ناشدت الأهالي في الرقة بأن يكونوا على ثقة تامة بالعدالة، وأكدت أنه تم إلقاء القبض على الأشخاص الأربعة الذين قاموا بارتكاب جريمة القتل وتم تسليمهم للجهات القضائية وبانتظار قرار المحكمة بحقهم، وقالت :" إنَّ الأشخاص الذين خرجوا للتخريب قام بعض منهم بالتهجم على قواتنا بقنابل يدوية، مما أدى إلى إصابة خمسة من أعضاء قواتنا، كما نؤكد بأن الذين قاموا بهذه الأفعال لن يبقوا دون محاسبة".

ANHA