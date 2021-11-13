مصادر للمونيتور: إسرائيل بدأت تفقد صبرها حيال ترسيخ إيران لوجودها في سوريا

هل بدأ الرئيس السوري بشار الأسد يغيّر رأيه بشأن الهيمنة الطويلة لإيران وروسيا على بلاده؟ وقد قدّر العديد من محللي الاستخبارات مؤخراً أنه مع استقرار نظام الأسد، فإن الوجود الإيراني في بلاده قد لا يكون مصدر قوة بل هو عبء على الزعيم السوري. وطالما بقي الإيرانيون راسخين في هذا البلد، فمن المرجح أن تستمر الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل عليهم، والتي تصاعدت بالفعل، بحسب تقرير للمونيتور.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع للموقع الأميركي: "إذا كان الأمر متروكاً له (الأسد)، فإنه لن يسمح للإيرانيين بذلك. الأسد يسعى الآن إلى الهدوء والاستقرار. إنه يشق طريقه مرة أخرى إلى حاضنة العالم العربي. آخر ما يريده هو حرب بين إسرائيل وإيران على أراضيه".

وأثارت تقارير هذا الأسبوع في وسائل الإعلام السعودية أن الأسد مسؤول عن رحيل أو طرد قائد في فيلق القدس الإيراني جواد غفاري، ضجة كبيرة في المنطقة. وبحسب ما ورد طلب الأسد من النظام الإيراني استدعاء الغفاري بسبب "النشاط المفرط" لفيلق القدس في بلاده - مما يعني تعميق الترسخ الإيراني في سوريا وجهودها لجعل البلاد منصة للحرب على الحدود الشمالية لإسرائيل، وبحسب مصادر استخباراتية مختلفة بدأ الأسد يظهر علامات نفاد الصبر.

ويبدو أن الحقيقة أكثر تعقيداً بكثير، حيث قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع للمونيتور هذا الأسبوع: "لن نرى على الأرجح أعمدة من المجموعات الشيعية التي تعمل في خدمة إيران تتحرك صوب الشرق وتعبر الحدود السورية العراقية وتعود إلى الوطن في أي وقت قريب".

وأضاف المصدر: "يواصل الأسد منح الإيرانيين حق الوصول الكامل إلى كل ركن من أركان البلاد، ولا تزال مرافق تخزين الطوارئ التابعة لجيشه تحت تصرف حزب الله، تماماً كما كانت قبل اندلاع الحرب الأهلية".

ولدى سؤاله عما إذا كان أي شيء قد تغيّر، أجاب المصدر: "الأسد يتفهم الوضع ويحاول المناورة، بينما يتولى السيطرة على الأضرار. لكنه بعيد كل البعد عن القدرة على التخلص من هذا العبء".

الروس، أيضاً، بحاجة إلى أن يتم أخذهم في الحسبان في هذه المعادلة المعقدة، وُصفت قمة سوتشي التي انعقدت في 22 تشرين الأول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأنها ناجحة والتي استمرت قرابة خمس ساعات. منذ ذلك الحين، نُسب العديد من الهجمات الضخمة على أهداف إيرانية في سوريا إلى إسرائيل من قبل منافذ أجنبية. وقيل إن أحدث اثنين من الأحداث كانا غير مألوفين، حيث حدث أحدهما في وضح النهار وكلاهما في مناطق ذات وجود روسي كبير، ولم يثر أي من الضربات أي إدانة أو تعليق من موسكو.

وبحسب مصادر دبلوماسية وسياسية في المنطقة، فإن الصمت الروسي يشهد على تنامي نفاد صبر بوتين من تورط إيران في سوريا. وبحسب ما ورد قام بينيت بتحديث آلية تفادي التضارب المصممة لتجنب الاحتكاك بين الروس والإسرائيليين في سوريا، مما قد يسمح بضربات إسرائيلية في مناطق ذات وجود روسي مكثف. الروس، الذين قاتلوا جنباً إلى جنب مع الإيرانيين ضد داعش في سوريا، يجدون أنفسهم الآن يتنافسون مع الإيرانيين على المصالح الاقتصادية الإقليمية نفسها، ويبدو أن بوتين لا يحب هذا التحول في الأحداث.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى لـ "المونيتور" إن "الحكومة الجديدة كثفت نشاطها ضد ترسّخ إيران في سوريا"، ورفض الخوض في التفاصيل. يمكن أن ينبع النشاط الإسرائيلي المتزايد من الإحباط من فشل إسرائيل في حشد الدعم الأميركي والدولي ضد برنامج إيران النووي، ولكن من المرجح أن يكون مدفوعاً بالتصعيد الإيراني.

ووفقاً لمصادر استخباراتية مختلفة في الشرق الأوسط، فإن الإيرانيين بدأوا بنشر بطاريات صواريخ مضادة للطائرات في مواقع استراتيجية ويزودون حلفائهم في المنطقة بطائرات مسيّرة "انتحارية" لحماية مواقعهم، خاصة في حالة حدوث صراع محتمل في المستقبل مع إسرائيل. ووفقاً لإذاعة Kan 11 العامة الإسرائيلية، فإن نشطاء حزب الله مثل علي عساف، وهو عضو لبناني سابق في حزب الله يخدم حاليًا في فيلق القدس الإيراني، يشارك أيضاً في أنشطة مماثلة.

ويتساءل المراقبون: إلى أين يتجه هذا التصعيد المتزايد، وما إذا كان لدى كلا الجانبين خط أحمر جديد، وما مدى استعداد الإيرانيين للمخاطرة بشعبهم ووكلائهم في سوريا وأماكن أخرى في مثل هذه المرحلة الحاسمة من المناقشات حول استئناف المفاوضات مع القوى العالمية؟ من الواضح أن إسرائيل لا تنوي السماح لإيران بمواصلة جهودها لتحويل لبنان، والآن سوريا أيضاً، إلى منصة إطلاق لمئات أو آلاف الصواريخ الدقيقة على أهداف إسرائيلية استراتيجية.

(م ش)