غداً.. مراسم شهداء أكاديمية مكافحة المخدرات في 4 مدن

أعلنت لجنة عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا اليوم، هوية الشهداء الـ 29 الذين ارتقوا جراء القصف التركي على أكاديمية مكافحة المخدرات في ريف ديرك بمقاطعة قامشلو، في 8 تشرين الأول الجاري.

تقام يوم غد الأربعاء، مراسم مركزية لـ 25 شهيداً من شهداء أكاديمية مكافحة المخدرات، في مدن ديرك وقامشلو والحسكة بإقليم الجزيرة، في الساعة الـ 10:00، وفي مدينة كوباني بإقليم الفرات في الساعة 11:00.

ديرك

في مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة، تنظم في مزار الشهيد خبات ديرك مراسم مركزية لـ 10 شهداء من أبناء نواحي (كركي لكي، وجل آغا، وديرك، وتل كوجر) على أن يتم تشييعهم في مزاري تل كوجر وديرك.

والشهداء الـ 10 هم: (عدنان عبدي يوسف، وسليمان بوزان عنتر، وخين ريج محمد زكي تمي، ومعاذ محمد عطا، وأحمد قمر الخضر، ومحمد سالم الأسود، وعبد العزيز العثمان علي، ويزن خضر الكجو، ومحمد ملا أحمد خالد، وعبد الواحد محمد الأحمد).

قامشلو

في مدينة قامشلو تنظم في مزار الشهيد دليل ساروخان، مراسم مركزية لـ 7 شهداء من أبناء (مدينة قامشلو، وناحيتي تربه سبيه وتل حميس) توارى بعدها جثامينهم الثرى في مزارات الشهيد دليل ساروخان، والشهيد دلشير في قرية دوكر بناحية تربه سبيه، ومزار الشهداء في تل حميس.

والشهداء الـ 7 هم: (أحمد خالد العلي، وصالح الدندوش، وبسام الحسين، وآلان ناظم، ومحمود الورو، وفياض الهدمول، ومحمد شمدين).

الحسكة

وفي مقاطعة الحسكة، تنظم في مزار الشهيد دجوار مراسم مركزية لـ 6 شهداء (لورنس سهيل عبدي، ومناف سعود سمير، وصالح عبد الغفور يوسف، واسكندر حسو، وعزيز علي عبدو، وعبد الله حسن عليوي) من نواحي العريشة والهول وتل براك ومدينة الحسكة، على أن توارى جثامينهم الثرى في مزار الشهيد دجوار ومزار الشهداء في تل حميس.

كوباني

في مدينة كوباني بإقليم الفرات، تنظم في مزار الشهيدة دجلة، مراسم للشهيدين (أورهان محو، وعلي عثمان).

كما ستقام في وقت لاحق لم يحدد بعد، مراسم بحلب.

(س ر)

ANHA