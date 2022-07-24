​​​​​​​مقتل عنصر من قوات حكومة دمشق وإصابة ٤ أشخاص بينهم أب وطفليه جراء القصف التركي على زركان

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ ساعات الصباح الباكر، مركز ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، وريفها الشمالي بالقصف المدفعي والصاروخي، مما أدى إلى مقتل عنصر من قوات حكومة دمشق، وإصابة 4 مواطنين من أهالي قرى ريف زركان الشمالي، نقلوا على إثرها إلى مشفى الشهيد خبات في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة.

وحسب سجلات المشفى فإن عنصر قوات حكومة دمشق يدعى محمود الغزيب.

فيما المصابين الـ 4 هم: محمد قاسم (٢٠ عاماً)، ومؤيد عبد الله (٣٢ عاماً) وطفليه محمد مؤيد عبد الله (7 أعوام)، تيسير مؤيد عبد الله (٥ أعوام).

لينقل بعدها الطفلان ووالدهما إلى مشفى الشهيدة ساريا في مدينة الحسكة.

(كروب/أم)

ANHA