​​​​​​​المحتل التركي يرتكب مجزرة بحق عائلة كاملة بريف ناحية عين عيسى- تم التحديث

ونقل ٤ من أفراد العائلة إلى مشفى الشهيد عمر علوش في ناحية عين عيسى، وكانوا قد فارقوا الحياة، وهم كل من الأب زيدان خلف العيسى ٥٤ عاما، وأولاده زياد ١٢ سنة، منى وهدى.

فيما لم يتم معرفة معلومات دقيقة حول مصير الأم واحد أبنائها.

يأتي هذا على خلفية تعرض قرية الصفاوية التي تقع 3 كيلو متر شرق صوامع الشركراك، جنوب الطريق الدولي، للقصف بالأسلحة الثقيلة مساء يوم أمس.

وقال الممرض في مشفى الشهيد عمر علوش في بلدة عين عيسى، عبدالقادر أحمد الأحمد "في حوالي الساعة الثانية والثالثة بعد منتصف ليل أمس، جرى قصف قرية الصفاوية بالقرب من شركراك، ووصلتنا عائلة مصابة، لم نستطع تحويل الأب وثلاثة أطفال إلى مشفى في الرقة، نتيجة إصاباتهم البليغة وحدوث نزيف قوي، مما أدى إلى استشهادهم".

مبيناً أن إصابة الأم والطفلة الكبيرة خطيرة، وقد جرى تحويلهما إلى مشفى في الرقة، مضيفاً أن "أعمار الأطفال الثلاثة المستشهدين تراوح بين 8- 10 سنوات".

(ج)

ANHA