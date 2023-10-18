​​​​​​​أحزاب سياسية تطالب بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا

شارك، اليوم، أعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ووجهاء القبائل العربية والكردية، ورجال الدين، في مظاهرة منددة بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا ومطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة، نظمت في مدينة الحسكة.

حمل المشاركون يافطات كتب عليها "أوقفوا العدوان التركي"، و "احظروا الطيران التركي من سمائنا"، و "من يحرم الشعوب من مقومات الحياة فهو مجرم حرب"، ورفعوا صور شهداء أكاديمية مكافحة المخدرات التي استهدفتها الطائرات الحربية التركية في 8 تشرين الأول الجاري.

انطلقت المظاهرة من دوار الشهيد عزيز في حي غويران بمدينة الحسكة وجابت الشارع الرئيس واتجهت إلى قاعدة للتحالف الدولي في الحي، لتتحول المظاهرة إلى وقفة احتجاجية تخللها إلقاء بيان من قبل عضوة مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية دريا رمضان.

وأشار البيان إلى تصعيد دولة الاحتلال التركي من هجماتها الوحشية على مناطق شمال وشرق سوريا، عبر المسيّرات والطائرات الحربية واستهدافها للبنية التحتية والمرافق الخدمية، وارتكاب المجازر بحق سكان المنطقة لترهيبهم وتهجيرهم وضياع مقومات الحياة.

وأوضح البيان: "يرتكب الاحتلال التركي المجازر بحق شعبنا ويهاجم قواتنا ومناطقنا بطرق ممنهجة وبذرائع وحجج غير ممكنة، مستهدفة المراكز الخدمية المدنية فهذه جرائم حرب لا إنسانية ولا يجوز أن ترتكب، كما أنها انتهاك للحقوق الإنسانية وفقاً للقوانين العالمية الإنسانية".

وأكد البيان: "أن ما يمارس من قبل تركيا في مناطق شمال وشرق سوريا، هو انتهاك للمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنها تتجاوز حدودها وتتخطى جميع الخطوط الحمر في تعديها على الحقوق والقوانين الدولية، وإن هذه الأفعال والممارسات تتطلب التدخل الدولي لإيقافها".

أوضح البيان أن هدف هجمات التي تشنها تركيا على شمال وشرق سوريا هو ضرب أمن واستقرار المنطقة وإفشال مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، "مستخدمة التنظيمات الإرهابية والمرتزقة في تحقيق مساعيها الاحتلالية، وأن هذه الممارسات تشير إلى ضعف تركيا وطمعها في مناطقنا".

ونوه البيان إلى: "إن الهجمات الوحشية التي تشنها تركيا ليست إلا لخلق الأزمات الاقتصادية، لتحقيق مطامعها ومبتغاها في تهجير السكان الأصليين لإحداث التغيير الديمغرافي في المنطقة وزعزعة أمنها واستقرارها".

وطالب البيان باسم المشاركون القوى الدولية بالتدخل وإيقاف الهجمات التركية ضد المنطقة وفرض حظر الجوي على مناطق شمال وشرق وسوريا.

وسلم المشاركون في التظاهرة ملف يوثق جرائم وانتهاكات الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا، وتطالب بفرض حظر جوي على المنطقة، لمسؤولي قاعدة التحالف الدولي.

(م ح)

ANHA