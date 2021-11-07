اليونان: تركيا خلقت مشاكل مع جيرانها بسبب سياساتها التوسعية العثمانية

وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أن تركيا يجب أن تبدي رغبتها في "حوار صادق وبناء" مع اليونان.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن ديندياس أن "موقف تركيا الحالي لا علاقة له بسياسة التقارب مع الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً إن أنقرة "خلقت من خلال سياستها التوسعية العثمانية الجديدة مشاكل مع جميع الدول المجاورة لها تقريبا".

وقال إن الإجراءات التركية "غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي".

وفي نهاية تشرين الأول الماضي، دعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ نهج أكثر صرامة مع تركيا.

وقال ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحافي في أثينا: "إن سياسة الاعتدال التي يمارسها الغرب مع تركيا تشجعها على السلوك التعسفي، وفق صحيفة "إيكاثميرني" اليونانية".

وأضاف أن اليونان ترغب في "علاقات جيدة" مع جيرانها على أساس القانون الدولي، لكنه أكد قائلاً: "لن نتسامح مع أي تهديدات لحقوقنا".

وفي تصريحات سابقة، دعا رئيس الوزراء اليوناني، تركيا، إلى التخلي عن "عنجهيتها" والانخراط في محادثات حول النزاع البحري القائم بين البلدين.

(د ع)