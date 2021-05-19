الإدارة الذاتية تلغي القرار 119 القاضي برفع أسعار المحروقات

جاء ذلك في قرار يحمل الرقم (123) أصدرته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء.

وجاء في نصه:

"تلبية من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ونزولًا عند رغبة الشعب، كون الإدارة هي من الشعب وللشعب،

الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا تقرر ما يلي:

1- يُلغى القرار رقم /119/ تاريخ 17/5/2021 الخاص برفع سعر المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

2- تُعتمد الأسعار القديمة المعمول بها سابقًا قبل صدور القرار رقم /119/ تاريخ 17/5/2021 إلى حين صدور قرار جديد وإجراء التعديلات.

3- يُبَلّغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه".

(س ر)

ANHA