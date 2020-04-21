الاحتلال التركيّ يُدخِل قافلة جديدة من عوائل المرتزقة إلى كري سبي

أكّدت مصادر محلّية ونشطاء بدخول قافلة جديدة مؤلّفة من 150 سيارة قادمة عبر الأراضي التركية إلى مدينة كري سبي/تل أبيض المحتلّة، قادمة من مدينة جرابلس وعلى متنها أكثر من 600 شخص من عوائل مرتزقة تركيا، ومهجّرين من الغوطة وحمص وإدلب.

وكشفت مصادر من مدينة جرابلس عن استمرار ما يسمّى "المجلس المحلّي" التابع للاحتلال التركي في مدينة جرابلس بتسجيل أسماء عوائل المرتزقة لإرسالهم على شكل دفعات وتوطينهم في مدينة تل أبيض شرط ذهاب العائلة كاملة إليها.

يُذكر أنّ الاحتلال التركيّ وفي الوقت الذي ينشغل فيه العالم بجائحة كورونا والتصدّي لها، يستغلّ هذه الظروف لمواصلة تنفيذ سياسات التّغيير الديمغرافيّ في المناطق التي احتلّها شمال وشرق سوريا، حين أدخل بتاريخ 7 نيسان الجاري قافلة مؤلّفة من 19 حافلة من عوائل مرتزقته إلى سري كانية وكري سبي.

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ANHA