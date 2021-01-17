15 ألف متر مكعب سيؤمنه مشروع استجرار مياه الفرات للحسكة

وكانت أزمة المياه قد بدأت في مدينة الحسكة وريفها بعد احتلال تركيا ومرتزقة ما يسمون بـ " الجيش الوطني السوري" محطة علوك في سري كانيه المحتلة.

وبحسب مدير مشروع محطة بلدة 47 المهندس سليمان خليل، حول مشروع استجرار مياه نهر الفرات، والذي بدأت الورشات العاملة، أعمال تأهيل خطوط جر المياه في الـ 4 من كانون الثاني الجاري، "فإن المشروع هو أحد المشاريع الإسعافية، والتي سيتم عن طريقها تزويد الحسكة بكمية من مياه الفرات".

الخليل أوضح أن البنية التحتية للمشروع موجودة سابقًا، لكنه كان خارج الخدمة، وقال "المياه تصل من نهر الفرات إلى محطة ضخ المياه في ناحية الصور بدير الزور، ومنها الى محطة العلوة القريبة من بلدة مركدة ومنها إلى محطة الشدادي سابقًا، حيث كان يسمى المشروع قديمًا مشروع إرواء قرى الحسكة".

وأضاف الخليل "فكرة العمل الحالية تدور حول إعادة تأهيل خطوط جر المياه التي خُرّبت ودُمّرت أثناء سيطرة المرتزقة على مناطق جنوب الحسكة، ليكون مشروعًا حيويًّا، ويقوم بوظيفته التي أنشئ من أجلها، إضافة إلى استكمال المشروع لتصل المياه إلى محطة العزيزية في الحسكة".

وتعدّ محطة الـ 47 صلة الوصل بين المشروع القديم وإيصال المياه إلى محطة العزيزية في الحسكة، لضخ المياه إلى أحياء المدينة.

ونوه الخليل، إلى أن المياه ستصل إلى مدينة الحسكة يوميًّا بمعدل15000 متر مكعب وهذا ما يغطي من 15-20 % من حاجة المدينة للمياه.

وتابع قائلًا " الأعمال في المحطة الجديدة تسير وفق مخططات جديدة، وذلك ببناء خزان مائي جديد وصالة ضخ جديدة وتكون هذه الخزانات عبارة عن خزانات أرضية مجمعة تستوعب 360 مترًا مكعبًا من المياه، وسيقام عليها صالة ضخ تستوعب ثلاث مضخات اثنان منها رئيسة وأخرى احتياطية".

ولفت الخليل إلى أن استطاعة هذه المضخات 400 مترًا مكعب في الساعة، وبالتالي ستكون كمية المياه الواصلة إلى أحواض التصفية في الحسكة 15000 مترًا مكعبًا.

هذا وأعلنت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة يوم أمس، عبر مؤتمر صحفي انطلاق المشروع بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يدخل المشروع الخدمة مع نهاية آذار 2021.

(هـ ن)

ANHA