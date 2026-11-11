احتجاجات في قامشلو للمطالبة بخفض أسعار المحروقات وتوفيرها

احتج أهالي مدينة قامشلو على ارتفاع أسعار المحروقات وطالبوا بخفض أسعارها وتحسين الواقع المعيشي.

احتجاجات في قامشلو للمطالبة بخفض أسعار المحروقات وتوفيرها
احتجاجات في قامشلو للمطالبة بخفض أسعار المحروقات وتوفيرها
احتجاجات في قامشلو للمطالبة بخفض أسعار المحروقات وتوفيرها
احتجاجات في قامشلو للمطالبة بخفض أسعار المحروقات وتوفيرها
احتجاجات في قامشلو للمطالبة بخفض أسعار المحروقات وتوفيرها
احتجاجات في قامشلو للمطالبة بخفض أسعار المحروقات وتوفيرها
خبر
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   17:21
قامشلو
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شهدت مدينة قامشلو، اليوم، وقفة احتجاجية تحت شعار "كفى غلاء.. كفى استغلالاً.. نريد حياة كريمة"، بمشاركة العشرات من الأهالي وأصحاب المحال التجارية، للمطالبة بحلول عاجلة للأزمة المعيشية، وفي مقدمتها توفير مازوت التدفئة بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، مع اقتراب فصل الشتاء.

ورفع المحتجون يافطات تطالب بخفض أسعار المحروقات وضمان توافرها، وتحسين الظروف المعيشية، وتأمين الكهرباء بصورة منتظمة، في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وردد المشاركون هتافات تدعو إلى التحرك السريع لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، مؤكدين أن غلاء المحروقات والانقطاع المتكرر للكهرباء أرهقا المواطنين وأثّرا بصورة مباشرة على حياتهم اليومية.

وتأتي الوقفة ضمن سلسلة احتجاجات تشهدها مدن منطقة الجزيرة، للمطالبة بمعالجة أزمتي المحروقات والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار، وتحسين الظروف المعيشية.

 (ج د/ف)

ANHA


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